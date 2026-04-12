Волк врезался в своего защитника на выходе, позволив Монтесу прокинуть мяч в ворота «Махачкалы». «Локо» сравнял счет на 87-й минуте
«Локо» сравнял счет в матче с «Махачкалой» после ошибки Волка.
«Локомотив» забил в концовке матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) после ошибки Давида Волка.
Голкипер гостей неудачно сыграл на выходе, врезавшись в Андреса Аларкона.
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес протолкнул мяч мимо вратаря махачкалинцев и сравнял счет на 87-й минуте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Монтеса пора в атаку переводить.Пользы будет побольше,чем от Комличенко.
Локо не играет, а мучается.
Совсем Локомотив весной развалился
Это уже фирменный стиль Локо.
Волк своему защитнику волк!🐺 Ауф
Махачкала в порядке. Смотрел их игру с Балтикой :все пасы низом, без дебильной российской игры волейбольной. Не удивлен ничьей. Молодцы
Махачкалинский Волк - Локо товарищ
Обидно🥲
