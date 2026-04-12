«Спартак» впервые сыграл вничью при Карседо – 1:1 с «Ростовом». Было 6 побед и 2 поражения

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом » в выездном матче 24-го тура Мир РПЛ (1:1).

Это первая ничья красно-белых при главном тренере Хуане Карлосе Карседо .

Ранее под руководством испанского специалиста «Спартак » победил «Динамо» (1:0), «Сочи» (3:2), «Акрон» (4:3), «Оренбург» (2:0) и «Зенит» (0:0, пенальти – 7:6), а также уступил «Динамо» (2:5) и «Зениту» (0:2).