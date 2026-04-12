У «Локомотива» одна победа в шести последних матчах

«Локомотив» одержал лишь одну победу за последний месяц.

Команда Михаила Галактионова сегодня сыграла вничью с «Динамо » Махачкала в 24-м туре Мир РПЛ – 1:1.

Начиная с 9 марта железнодорожники провели шесть матчей и сумели обыграть только «Акрон». За это время они вылетели из FONBET Кубка России от «Крыльев Советов», уступив по пенальти.

18 апреля «Локомотив » встретится с «Оренбургом».