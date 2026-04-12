У «Локомотива» одна победа в шести последних матчах

«Локомотив» одержал лишь одну победу за последний месяц.

Команда Михаила Галактионова сегодня сыграла вничью с «Динамо» Махачкала в 24-м туре Мир РПЛ – 1:1.

Начиная с 9 марта железнодорожники провели шесть матчей и сумели обыграть только «Акрон». За это время они вылетели из FONBET Кубка России от «Крыльев Советов», уступив по пенальти.

18 апреля «Локомотив» встретится с «Оренбургом».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5850 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
По дате
Лучшие
Актуальные
обычная игра Локо по весне при Галактионове
Ответ я просто болею за Локо
Пора уже Михалычу в Галактику) 🤣
Ответ я просто болею за Локо
Точно - галактионовская весна
Ничего нового.
Если бы Локо осенние очки глупо не растерял, и ушёл бы на паузу при +9, я бы всё равно поставил на Краснодар или Зенит.
Команда возвращается из отпуска и играет на уровне середняка ФНЛ.
Каждой весной Михаил Михайлович превращается в Мишку Галактионова )
Сейчас Галактионова будут с физруком сравнивать. В принципе он об этом и говорил ранее
Ответ Рубин2003
он даже на физрука не тянет!
Ответ Loko137@yandex.ru
Ну да ну да всего на 5 очей меньше великого семака!
Какой то спад у Локо, оч много было завязано на Батракове, а он не первый матч играет совсем средне, не удивился бы его замене во втором тайме. Но матч был оч напряженным, как по мне совсем не было скучно. Динамо при Евсееве бьется за каждый мяч, красавцы.
Чевардин сегодня очень понравился.Он и в молодежке был хорош.Оставшийся календарь сложнейший.Оптимизма маловато с такой игрой.Сложно будет удержать 3-е место.
Даешь Палыча вместо Пихалыча
Ответ Пенчекряк
Срочно нужен Хатабыч
Ничьи дома по ходу чемпионата . Ахмат, Динамо Махачкала, Ростов, Крылья Советов. Победа на последних минутах над Рубином. На выезде ничьи с Акроном, Балтикой, Динамо Махачкала, Ахматом, поражение от Рубина 0-3. Мне просто интересно, что в очередной раз, в защиту Галлактионова, скажут его поклонники.
Ответ Gord Lane
А кто из этого состава с Руденками, Комлюченками и Бакаевыми выжмет больше? Разве что Федотов или Талалаев.
Ответ Gord Lane
И защищать его не сильно хочется, все-таки Галактионов это тренер не для серьезных задач, но с другой стороны - а кем вообще в Локомотиве играть в длинную? Есть стартовый состав, который легко угадывается из матча в матч, особенно после ухода Баринова, а под ними никого вообще, вся ротация сводится к перестановке Воробьева с Комличенко, и линии защиты, ни в атаку некого абсолютно выпустить, ни в центр поля, в таких условиях не Галактионова винить надо, а руководство клуба, только не понятно кого именно
Это уже фирменный почерк Галактионова - заваливать концовку сезона.
Ответ ro44an.siz
потому что он не управляет командой
Галактионов своими решениями растерял все. Еще до зимней паузы были подарки. А сколько слили в концовках. Сколько слили, когда не может или не умеет ротировать состав на кубок.
Ответ My Channels To Watch
Кем его ротировать?там на лавке у него пропасть если он игру усиливает сарвели Салтыковым которых болельщики уже в утиль давно списали ,выпадает по одному два игрока из основы и все печаль беда
Читайте новости футбола в любимой соцсети
