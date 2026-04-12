«Наполи» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья с «Пармой»

«Наполи» продлил серию без поражений до 6 матчей.

Сегодня команда Антонио Конте сыграла вничью с «Пармой» в матче 32-го тура Серии А (1:1).

Ранее «Наполи » одержал 5 побед подряд с общим счетом 8:3. Последнее поражение неаполитанцы потерпели в матче с «Аталантой» 22 февраля (1:2).

За 6 туров до конца Серии А «Наполи» занимает второе место в таблице, набрав 66 очков. 18 апреля команда сыграет с «Лацио».