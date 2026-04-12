«Наполи» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья с «Пармой»
«Наполи» продлил серию без поражений до 6 матчей.
Сегодня команда Антонио Конте сыграла вничью с «Пармой» в матче 32-го тура Серии А (1:1).
Ранее «Наполи» одержал 5 побед подряд с общим счетом 8:3. Последнее поражение неаполитанцы потерпели в матче с «Аталантой» 22 февраля (1:2).
За 6 туров до конца Серии А «Наполи» занимает второе место в таблице, набрав 66 очков. 18 апреля команда сыграет с «Лацио».
Кто выиграет Лигу чемпионов?5850 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Всякое бывает, в том числе и ничьи. Но будем надеяться на лучшие результаты в дальнейшем.
