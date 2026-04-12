Экс-глава FIGC Гравина о критике после невыхода Италии на ЧМ: «Мне следовало быть лучше как футболист: я не забил два пенальти со Швейцарией, упустил три момента с Боснией. Может, стоило больше тренироваться»

Гравина о критике: я не забил два пенальти Швейцарии, упустил моменты с Боснией.

Экс-президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина дал ироничный ответ по поводу критике после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026.

«Возможно, мне следовало быть лучше как футболист: я не реализовал два пенальти против Швейцарии (в отборе к ЧМ-2022 Жоржиньо не забил пенальти в обоих матчах со Швейцарией – Спортс’‘) и упустил три голевых момента с Боснией, а затем с точки пробил один раз выше ворот и другой – в перекладину. Может, мне стоило больше тренироваться…

Скажем прямо: в Италии сборная интересует только болельщиков. Остальным, включая политиков, она нужна лишь для того, чтобы, когда все идет плохо, заявлять о своей позиции», – сказал Гравина в интервью Corriere della Sera.