Экс-глава FIGC Гравина о критике после невыхода Италии на ЧМ: «Мне следовало быть лучше как футболист: я не забил два пенальти со Швейцарией, упустил три момента с Боснией. Может, стоило больше тренироваться»
Экс-президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина дал ироничный ответ по поводу критике после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026.
«Возможно, мне следовало быть лучше как футболист: я не реализовал два пенальти против Швейцарии (в отборе к ЧМ-2022 Жоржиньо не забил пенальти в обоих матчах со Швейцарией – Спортс’‘) и упустил три голевых момента с Боснией, а затем с точки пробил один раз выше ворот и другой – в перекладину. Может, мне стоило больше тренироваться…
Скажем прямо: в Италии сборная интересует только болельщиков. Остальным, включая политиков, она нужна лишь для того, чтобы, когда все идет плохо, заявлять о своей позиции», – сказал Гравина в интервью Corriere della Sera.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5510 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Eurosport
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Италии нет не только результатов у сборной и на клубном уровне, но и современной инфраструктуры. Весь футбол стагнирует весь президентский срок.