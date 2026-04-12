  • Георгий Черданцев: «Зенит» – однозначный фаворит, «Краснодар» уже едет просто на ободах. Скамейка нужна, «быкам» тяжело из-за перелетов, травм, дисквалификаций»
23

Георгий Черданцев: «Зенит» – однозначный фаворит, «Краснодар» уже едет просто на ободах. Скамейка нужна, «быкам» тяжело из-за перелетов, травм, дисквалификаций»

Георгий Черданцев: «Зенит» – фаворит, «Краснодар» едет на ободах.

Георгий Черданцев поделился ожиданиями от сегодняшней встречи лидеров Мир РПЛ - «Зенита» и «Краснодара».

– Кто фаворит в матче «Зенит» – «Краснодар»?

– «Зенит» – однозначный фаворит, «Краснодар» уже едет просто на ободах. Потрачены силы в матче с «Динамо», не было возможности сделать нормальную ротацию. «Краснодар» не берет игроков, чтобы они просто протирали штаны на лавке за большую зарплату. И правильно делает, с одной стороны. С другой – скамейка, конечно, нужна.

В таком плотном календаре команде тяжело: перелеты, травмы, дисквалификации. Плюс пропускает матч Черников, это большая проблема. С точки зрения настроя на игру команда будет готова на сто процентов, но в плане сил будет тяжеловато. Матч выездной для них, а «Зенит» умеет играть такие решающие матчи. На мой взгляд, он фаворит. Это ничего не гарантирует, но у «Зенита» есть все шансы обойти «Краснодар» в турнирной таблице в этом туре, – сказал комментатор.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5849 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
После этого заявления, хочется поставить на Краснодар!
Ответ xm
После этого заявления, хочется поставить на Краснодар!
Жора, это ты едешь лет 20 на ободах!)))
Спасибо за то, что немного повысил шансы Краснодара.
С победой, Краснодар!
Желаю сегодня победы Краснодару, только из-за того чтобы Жора оплошался со своим прогнозом
Ответ Рубин2003
Желаю сегодня победы Краснодару, только из-за того чтобы Жора оплошался со своим прогнозом
Желаю Красному победу только из за того что ЗПРФ
Это ваш Матч ТВ давно уже на ободах.
Ну, если «Краснодар» на ободах, то «Зенит»-то и не разгонялся. Но, с таким судейством конечно фаворит.
Мы на ободах третий год … но правда значимые матчи играть умеем , собраться можем , но это не точно .
Ответ Dmitry_Teplov
Мы на ободах третий год … но правда значимые матчи играть умеем , собраться можем , но это не точно .
При такой игре,если это можно назвать игрой,то ни о каком чемпионстве можно не думать. Вылет из кубка отражение всего что происходит с командой.
Чердак, поставь ипотечное жильё на победу Зенита, ну чё ты, дело же верное!
Черданцев идёт на обадах,ни мысли,без толковое комментирование,на покой нужно
Ответ Семен Романов
Черданцев идёт на обадах,ни мысли,без толковое комментирование,на покой нужно
Ты, походу, трёх классов не закончил?
Значит Краснодар выиграет
Материалы по теме
Масалитин про «Зенит» – «Краснодар»: «Будет рубилово, не исключаю удаления. Хозяевам отступать некуда»
12 апреля, 15:07
Мостовой про «Зенит» – «Краснодар»: «Матч года, многое будет зависеть от этой игры. Команды внизу будут болеть за ничью»
12 апреля, 09:18
Семак перед «Краснодаром»: «Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Царит непонимание»
10 апреля, 09:11
