Георгий Черданцев: «Зенит» – однозначный фаворит, «Краснодар» уже едет просто на ободах. Скамейка нужна, «быкам» тяжело из-за перелетов, травм, дисквалификаций»

Георгий Черданцев: «Зенит» – фаворит, «Краснодар» едет на ободах.

Георгий Черданцев поделился ожиданиями от сегодняшней встречи лидеров Мир РПЛ - «Зенита» и «Краснодара».

– Кто фаворит в матче «Зенит» – «Краснодар»?

– «Зенит» – однозначный фаворит, «Краснодар» уже едет просто на ободах. Потрачены силы в матче с «Динамо», не было возможности сделать нормальную ротацию. «Краснодар» не берет игроков, чтобы они просто протирали штаны на лавке за большую зарплату. И правильно делает, с одной стороны. С другой – скамейка, конечно, нужна.

В таком плотном календаре команде тяжело: перелеты, травмы, дисквалификации. Плюс пропускает матч Черников, это большая проблема. С точки зрения настроя на игру команда будет готова на сто процентов, но в плане сил будет тяжеловато. Матч выездной для них, а «Зенит» умеет играть такие решающие матчи. На мой взгляд, он фаворит. Это ничего не гарантирует, но у «Зенита» есть все шансы обойти «Краснодар» в турнирной таблице в этом туре, – сказал комментатор.