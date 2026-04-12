  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Ловчев об обсуждениях околофутбольных событий: «Мы уже теряем наш футбол. Надо, чтобы это прекратилось»
4

Ловчев об обсуждениях околофутбольных событий: «Мы уже теряем наш футбол. Надо, чтобы это прекратилось»

Ловчев об обсуждениях околофутбольных событий: мы уже теряем наш футбол.

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что обсуждения околофутбольных событий пагубно влияют на российский футбол.

КДК в четверг оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева на 100 тысяч рублей. После матча с «Балтикой» (2:2) он в послематчевом флэш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту.

«Сегодня мы разбираем Вадима Евсеева, потом будем другого, потом третьего. Но Евсеев же не бандит, он варится в этой среде, футбол у нас такой. Все тренеры должны собраться и поговорить между собой. И честно сказать: ребята, мы куда-то не в ту сторону идем.

Потому что не обсуждение в плане техники и тактики игры идет, а витает в воздухе все что-то околофутбольное. Надо, чтобы это прекратилось. А дальше все переходит на трибуны, и тогда мы слышим, как, к примеру, оскорбляют «Спартак» в Питере или «Зенит» в Москве. И все это ни к чему хорошему не приведет, это все кончится побоищами или еще чем-то подобным.
 
Надо нам где-то собраться и поговорить обо всем этом – чтобы остался наш футбол. Потому что мы его уже теряем», – сказал Ловчев.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5847 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
logoЕвгений Ловчев
logoпремьер-лига Россия
logoВадим Евсеев
РИА Новости
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот он, рупор здорового футбола в России
Сам каждый раз слюной брызжет и оскорбляет всех налево и направо , когда «работает экспертом» на матч премьер
Сказал, и пошел дальше чесать про Трампа, женщин-тренеров в Германии, паспорте Хайкина и неприглашении на встречу ветеранов.
Серафимыч в тот этот раз дело говорит. Проматерился кто-то и начинают мусолить эту тему днями и ночами подряд
Этому постоянно только одно и надо: "Надо нам где-то собраться и поговорить".
Читайте новости футбола в любимой соцсети
