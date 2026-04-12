Ловчев об обсуждениях околофутбольных событий: «Мы уже теряем наш футбол. Надо, чтобы это прекратилось»

Ловчев об обсуждениях околофутбольных событий: мы уже теряем наш футбол.

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что обсуждения околофутбольных событий пагубно влияют на российский футбол.

КДК в четверг оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева на 100 тысяч рублей. После матча с «Балтикой» (2:2) он в послематчевом флэш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту.

«Сегодня мы разбираем Вадима Евсеева, потом будем другого, потом третьего. Но Евсеев же не бандит, он варится в этой среде, футбол у нас такой. Все тренеры должны собраться и поговорить между собой. И честно сказать: ребята, мы куда-то не в ту сторону идем.

Потому что не обсуждение в плане техники и тактики игры идет, а витает в воздухе все что-то околофутбольное. Надо, чтобы это прекратилось. А дальше все переходит на трибуны, и тогда мы слышим, как, к примеру, оскорбляют «Спартак» в Питере или «Зенит» в Москве. И все это ни к чему хорошему не приведет, это все кончится побоищами или еще чем-то подобным.



Надо нам где-то собраться и поговорить обо всем этом – чтобы остался наш футбол. Потому что мы его уже теряем», – сказал Ловчев.