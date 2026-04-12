Киммих о матче с «Реалом»: «Неважно, в какой они форме. В ЛЧ они всегда проявляют себя наилучшим образом»

Йозуа Киммих: в Лиге чемпионов форма «Реала» не имеет значения.

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдет в Мюнхене в среду, 15 апреля. В первом матче немецкая команда победила со счетом 2:1.

В пятницу «Реал » сыграл вничью с «Жироной» в Ла Лиге (1:1), продлив серию без побед до двух матчей подряд.

«В случае «Реала» неважно, в какой они форме. Когда наступает время Лиги чемпионов, они показывают себя наилучшим образом», – сказал Киммих.