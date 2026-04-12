  • Киммих о матче с «Реалом»: «Неважно, в какой они форме. В ЛЧ они всегда проявляют себя наилучшим образом»
Киммих о матче с «Реалом»: «Неважно, в какой они форме. В ЛЧ они всегда проявляют себя наилучшим образом»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдет в Мюнхене в среду, 15 апреля. В первом матче немецкая команда победила со счетом 2:1.

В пятницу «Реал» сыграл вничью с «Жироной» в Ла Лиге (1:1), продлив серию без побед до двух матчей подряд.

«В случае «Реала» неважно, в какой они форме. Когда наступает время Лиги чемпионов, они показывают себя наилучшим образом», – сказал Киммих.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Merkur
Эталонный немец Киммих, всегда уважение и похвала сопернику!
И не важно Реал это или Лацио!
Ответ Alexsandr Utochkin
или барса
Ответ Alexsandr Utochkin
Кто минуснул фанат Лацио?
Если выйти в форме Барсы, то можно и 2-8 отлететь.
«Поговорил с игроками «Реала», и есть ощущение, что они перевернут противостояние с «Баварией». У них невероятный атакующий потенциал». Тренер «Жироны» Мичел об ЛЧ
11 апреля, 19:41
«Нойер – самый важный трансфер «Баварии» за 15-20 лет. Против «Реала» в воротах стоял гигант». Румменигге о голкипере
11 апреля, 12:23
Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе. Ожидал, что «Бавария» продолжит доминировать при 2:0, но они начали отступать. Могли сыграть 3:3»
11 апреля, 10:01
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
5 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
