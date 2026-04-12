  Масалитин про «Зенит» – «Краснодар»: «Будет рубилово, не исключаю удаления. Хозяевам отступать некуда»
Масалитин про «Зенит» – «Краснодар»: «Будет рубилово, не исключаю удаления. Хозяевам отступать некуда»

Валерий Масалитин считает, что у Сергея Карасева будет много работы на игре «Зенит» – «Краснодар».

«Думаю, в этой встрече будет рубилово. Матч очень важный, никто не хочет проигрывать, нервы в таких встречах часто бывают на пределе. Так что я даже не исключаю, что будут удаления. Безусловно, от этой встречи для обеих команд зависит слишком много. Никто не имеет права на ошибку. Это все ясно.

Понятно, что «Зениту» отступать некуда и при своих трибунах он побежит вперед. Он точно не станет отсиживаться. «Краснодару» же хорошо удаются контратаки – наверное, на контратаках и постарается сыграть. Сложно предположить, как закончится этот матч, но уверен, что работа у судей будет очень напряженная», – сказал бывший нападающий ЦСКА.

«Зенит» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
