«Тоттенхэм» проиграл в первом матче при Де Дзерби и остался в зоне вылета. Побед нет в 14 играх АПЛ подряд – 9 поражений и 5 ничьих

«Тоттенхэм» проиграл в первом матче при Де Дзебри.

«Тоттенхэм » проиграл в первом матче при Роберто Де Дзерби .

Сегодня лондонцы уступили «Сандерленду » (0:1) в 32-м туре АПЛ .

«Тоттенхэм» остался в зоне вылета, поскольку «Вест Хэм», ранее находившийся там, выиграл в этом туре и теперь опережает «шпор» на 2 очка.

Кроме того, у «Тоттенхэма» нет побед в 14 играх АПЛ подряд – 9 поражений и 5 ничьих.