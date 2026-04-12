  • «Тоттенхэм» проиграл в первом матче при Де Дзерби и остался в зоне вылета. Побед нет в 14 играх АПЛ подряд – 9 поражений и 5 ничьих
«Тоттенхэм» проиграл в первом матче при Де Дзерби и остался в зоне вылета. Побед нет в 14 играх АПЛ подряд – 9 поражений и 5 ничьих

Сегодня лондонцы уступили «Сандерленду» (0:1) в 32-м туре АПЛ.

«Тоттенхэм» остался в зоне вылета, поскольку «Вест Хэм», ранее находившийся там, выиграл в этом туре и теперь опережает «шпор» на 2 очка.

Кроме того, у «Тоттенхэма» нет побед в 14 играх АПЛ подряд – 9 поражений и 5 ничьих.

76 комментариев
Гунеры, кажется единственным трофеем в сезоне у нас будет вылет шпор в чемпионшип 😅
Ответ synk
"Такое серебро дороже золота")
Ответ synk
Никто из адекватных ганнеров этого не хочет на самом деле
При Тудоре на вылет не стояли. )
Ответ U
При греке в прошлом сезоне тоже. Он им даже титул принес, но решили развиваться в сторону чемпионшипа.
Ответ RembaXXX
Как раз при греке и началось сползание в сторону чемпионшипа, просто в том сезоне тройка аутсайдеров сильно отстала от остальных и вылет не угрожал, к слову текущих 30 очков год назад после тех же 32 туров с хорошим запасом хватало, чтоб не особо переживать за место в элите, и наоборот, год назад у шпор было 37 очков на том же этапе сезона, и сейчас с теми показателями они бы так спокойно себя не могли бы чувствовать, как тогда.
Нужно очищение пердивом все таки
Ответ Дмитрий Путилов_1117107392
Золотые слова!!!!
Ответ Дмитрий Путилов_1117107392
представь как круто будет в ФМ27 вывести Тоттенхэм в АПЛ пройдя сезон без поражений)
Хави Симмонс: зашибись заехал.
Ответ CCCP{{BOOM}}
Галлахер: приехал, блин, за игровым временем...
Ответ swerh
Как раз будет много времени в чемпионшипе да и матчей там много будет
А я бы не был так уверен в быстром возвращении из Шипа, если всё таки вылетят туда. Слишком хрупкая команда, такую могут и скушать силовики из Шипа.
Ответ Евгений Сидоров
Если физрук Де Дзерби останется, к Рождеству шпоры будут бороться за выживание уже в Чемпионшипе
Ответ Евгений Сидоров
там полкоманды сразу испарился
вдв, симонс, ришарлисон, удоджи, викарио точно
Галлахер - это мрак какой-то, ни отдать, ни отобрать. Показателен момент был на 75-й минуте, когда перед ним отдают передачу, нужно сделать шаг вперед и просто перехватить мяч, а он просто смотрит и трусцой бежит к штрафной :) Гений Де Дзерби его продержал до 84-й минуты, пока что-то не начал подозревать, видимо.

Хави Симмонс... За год постарел лет на 10. Будто у него тройняшки-груднички дома и чел автоматически не высыпается, ежедневно бегая за молоком для малых в 7 утра.
Ответ Racing Online TV
Интересно читать ваши комментарии по матчу, продолжайте )
Ответ Racing Online TV
Этот чертила не побежал за игроком забившим гол, сбитый летчик приперся из атлетико
Радует, что Де Дзерби не отошёл от выбранного курса на Шип. Воистину тактический гик, который в Шипе сможет себя показать на максимуме
Пять лет чемпионшипа!
Какой красивый стадион появиться в Чемпионшипе!
Можно ещё успеть кого-то другого назначить до конца сезона в АПЛ есть время
Как писал месяц назад, что будет очень интересно понаблюдать за Тоттем в Шипе, это будет шедеврально
