Тренер ЦСКА Челестини: «Хочу выиграть Кубок. Могу вас заверить, что команда выкладывается максимально»

Фабио Челестини заявил о желании стать победителем FONBET Кубка России.

– Вы смотрели серию пенальти «Зенита» и «Спартака»?

– Да, я смотрел. Матч «Динамо » и «Краснодара» тоже видел. Но я не болел ни за одну команду, только за ЦСКА.

Я просто хочу выиграть Кубок. Я не думал о том, с каким соперником удобнее играть.

– ЦСКА проиграл больше половины матчей весной. В каждом матче отдельная проблема или это система?

– В разных матчах были разные сценарии. Все, что произошло с нами после игры с «Краснодаром» (0:4), то, как мы отреагировали на это, было великолепно. Я могу вас заверить в том, что команда выкладывается максимально, – сказал главный тренер ЦСКА .