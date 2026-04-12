51

Тренер ЦСКА Челестини: «Хочу выиграть Кубок. Могу вас заверить, что команда выкладывается максимально»

– Вы смотрели серию пенальти «Зенита» и «Спартака»?

– Да, я смотрел. Матч «Динамо» и «Краснодара» тоже видел. Но я не болел ни за одну команду, только за ЦСКА.

Я просто хочу выиграть Кубок. Я не думал о том, с каким соперником удобнее играть.

– ЦСКА проиграл больше половины матчей весной. В каждом матче отдельная проблема или это система?

– В разных матчах были разные сценарии. Все, что произошло с нами после игры с «Краснодаром» (0:4), то, как мы отреагировали на это, было великолепно. Я могу вас заверить в том, что команда выкладывается максимально, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
51 комментарий
Клоун... Проиграть Сочи - позор... После этого сам должен уйти
Прям клоун. Вот Эльвин Гульмалиев знает как сделать так, чтобы Сочи обыграть, дай ему завтра команду - он все наладит, знает как сделать.
Да клоун! Проиграть команде, которая выиграла до этого 2 матча - зашквар! С такой игрой будем 6, как я и говорил когда он пришёл... У нас с тренерами такая чехарда, что в ближайшее время даже в топ-3 нам не светит...
С такими результатами и игрой, уволят быстрее даты финала Кубка
Мойзес - лучший игрок ЦСКА, что сегодня показал в очередной раз. Оставлять его в запасе глупо со стороны Челестини
Глупо было со стороны Мойзеса при всех ушат помоев на тренера выливать. Игрок никогда не должен быть выше команды.
Расскажи это Слоту и Ливерпулю
Аналогично, конфликт Салаха, потому что, что то не то
По итогу во что играет сейчас ливерпуль?
В нечто кстати похожее что и ЦСКА
Не знаю, кто там выкладывается, но с такой игрой от Спартака минимум трёшка обеспечена, если вы даже днищенский Сочи не можете обыграть.
Это ты просто Спартак сегодня не видел))
Или увидел уже?)
Ну Ростов всё же немного посильнее Сочи как будто.)
Как я уже писал в начале сезона, когда ушёл Николич- сезон потерян. Новому тренеру необходим сезон чтобы освоиться в чемпионате, понять про зимнюю предсезонку. Начало было обнадёживающее, да и наличие в штабе брата Лёши вселяло надежду, но клуб слишком много позволил тренеру, который провёл только половину сезона не без огрехов. Леша зимой ушёл, несогласившись с планом на предсезонку, клуб не учёл риски. Тренер получил больше власти и допустил ряд ошибок, на которых сможет ли выучиться еще вопрос? Какова сейчас ситуация в команде никто не говорит. Игроки не выносят мусор из избы что правильно, но ежу понятно что ситуация все менее управляема. Тренер не демонстрирует гибкости в решениях. Наоборот уперся как баран. Все это видно на поле. Команда играет в атаку, но баланса в игре нет. Принцип вы забьёте сколько сможете мы сколько захотим не работает. Подбор игроков не тот. В общем приземлять нужно Фабио. Вводить в штаб специалиста по обороне. Требовать работу над ошибками
Получит три от Спартака и домой поедет, кубок он собрался выиграть
ждём отчёт от Игоря .
Петрушка итальянская или какая там швейцарская. Вали обратно, на этот позор просто невозможно смотреть.
Кто поверит словам рлоскоголового дегенерата? Мы уже увидели кто ты и что ты!
Кубок Медиалиги?
Материалы по теме
Челестини после 5:2 в Кубке: «Доволен победами над «Крыльями» и «Акроном» – было непросто. ЦСКА не хватало единения, работы на команду на 200% – все это я увидел в последних матчах»
7 апреля, 19:25
Челестини о 5:2 и хет-трике Гонду: «Самое важное, что Лусиано разблокировался. Соперник в финале не имеет значения – чтобы выиграть Кубок, все равно придется обыграть и «Спартак», и «Зенит»
7 апреля, 18:15
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
44 минуты назад
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
53 минуты назад
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
сегодня, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
сегодня, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
сегодня, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
сегодня, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
сегодня, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
сегодня, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
сегодня, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
сегодня, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
48 минут назад
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
сегодня, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
сегодня, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
сегодня, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
сегодня, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
сегодня, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
сегодня, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
сегодня, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
сегодня, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
сегодня, 20:33
Рекомендуем