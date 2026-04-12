Экс-судья Федотов согласен с пенальти в ворота «Спартака»: «Джику не успел сыграть в мяч, получилась накладка. Сухой верно назначил 11-метровый и показал желтую за грубую игру»
Экс-судья Федотов: Сухой верно назначил пенальти в ворота «Спартака».
Игорь Федотов поддержал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче красно-белых с «Ростовом».
«Со своей позиции Сухой не мог видеть всей картины, обзор ему перекрывал игрок «Спартака». Ассистент, думаю, тоже вряд ли видел. С его позиции складывалось ощущение, что в мяч играл Джику.
Москалев правильно позвал Сухого к монитору. На повторе видно, что Джику не успел сыграть в мяч – это сделал Роналдо. Получилась накладка. Сухой после просмотра верно назначил 11-метровый и показал желтую Джику за грубую игру.
Хорошее решение Москалева, хоть и несложное. Сложнее было увидеть фол на поле», – сказал экс-арбитр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
