Экс-судья Федотов согласен с пенальти в ворота «Спартака»: «Джику не успел сыграть в мяч, получилась накладка. Сухой верно назначил 11-метровый и показал желтую за грубую игру»

Экс-судья Федотов: Сухой верно назначил пенальти в ворота «Спартака».

Игорь Федотов поддержал назначение пенальти в ворота «Спартака » в матче красно-белых с «Ростовом ».

«Со своей позиции Сухой не мог видеть всей картины, обзор ему перекрывал игрок «Спартака». Ассистент, думаю, тоже вряд ли видел. С его позиции складывалось ощущение, что в мяч играл Джику.

Москалев правильно позвал Сухого к монитору. На повторе видно, что Джику не успел сыграть в мяч – это сделал Роналдо. Получилась накладка. Сухой после просмотра верно назначил 11-метровый и показал желтую Джику за грубую игру.

Хорошее решение Москалева , хоть и несложное. Сложнее было увидеть фол на поле», – сказал экс-арбитр.