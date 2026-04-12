  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Федотов согласен с пенальти в ворота «Спартака»: «Джику не успел сыграть в мяч, получилась накладка. Сухой верно назначил 11-метровый и показал желтую за грубую игру»
13

Игорь Федотов поддержал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче красно-белых с «Ростовом».

«Со своей позиции Сухой не мог видеть всей картины, обзор ему перекрывал игрок «Спартака». Ассистент, думаю, тоже вряд ли видел. С его позиции складывалось ощущение, что в мяч играл Джику.

Москалев правильно позвал Сухого к монитору. На повторе видно, что Джику не успел сыграть в мяч – это сделал Роналдо. Получилась накладка. Сухой после просмотра верно назначил 11-метровый и показал желтую Джику за грубую игру.

Хорошее решение Москалева, хоть и несложное. Сложнее было увидеть фол на поле», – сказал экс-арбитр.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5475 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoАлександр Джику
logoЧемпионат.com
logoАлексей Сухой
logoсудьи
logoРостов
logoВладимир Москалев
Игорь Федотов
logoРоналдо дос Сантос
logoпремьер-лига Россия
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Глупейшее движение ногой от Джику, просто привоз на ровном месте.
Ответ Кот_Вопрос
самый слабый центральный защитник. с. Сколько привозов, просто жуть.
Пенальти был , да. Но судейство очень слабое, не влияют на результат конечно, но решения принимаются просто в непопад.
Джику первый на мяче с другого ракурса, но Сухому показывают очередной телепенальти
Ответ dimdim
С какого другого? С плана сзади четко видно, что желтый первый коснулся мяча
https://rutube.sport/video/rostov-spartak-obzor-matcha-mir-rpl/
То что игроки после каждого контакта а валялись на поле , это не значит что было на поле! Даже в женском футболе женщины встают после таких касаний и играют, а то что было с Ростовом это балет! У Ростова тактика: Валяемся все 90 минут после каждого проиграного единоборства, забиваем левый пенальти!
Уж лучше бы удалил это дерево, тренер был бы вынужден на следующую игру выставить другого игрока
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в гостях – 1:1. Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина
12 апреля, 15:31
«Ростов» забил «Спартаку» с пенальти за удар Джику шипами в голень Роналдо
12 апреля, 14:27Фото
Сергей Балахнин: «Спартаку» явно не хватает хорошего форварда. Угальде и Гарсия – это не что-то невероятное»
12 апреля, 14:16
