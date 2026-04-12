Мостовой о 0:1 ЦСКА от «Сочи»: «Что это было? Уйма вопросов. Не увидел горящих глаз»
Мостовой о ЦСКА против «Сочи»: что это было?.
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал поражение ЦСКА в матче 24-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (0:1).
«У ЦСКА весной случилась какая-то поломка. Как машина, которая вроде едет, но что-то постоянно стучит. У меня один вопрос после матча: что это было? Я не увидел ЦСКА с горящими глазами, который был даже совсем недавно. Я не увидел эти глаза.
ЦСКА нагнетал, давил, но не было футбольной злости. У многих глаза какие-то бездушные. Не знаю, с чем это связано. Они проиграли «Сочи», который уже в ФНЛ. Уйма вопросов к ЦСКА», – сказал Мостовой.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5839 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Источник: «Чемпионат»
