Мостовой о 0:1 ЦСКА от «Сочи»: «Что это было? Уйма вопросов. Не увидел горящих глаз»

Мостовой о ЦСКА против «Сочи»: что это было?.

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал поражение ЦСКА в матче 24-го тура Мир РПЛ против «Сочи » (0:1).

«У ЦСКА весной случилась какая-то поломка. Как машина, которая вроде едет, но что-то постоянно стучит. У меня один вопрос после матча: что это было? Я не увидел ЦСКА с горящими глазами, который был даже совсем недавно. Я не увидел эти глаза.

ЦСКА нагнетал, давил, но не было футбольной злости. У многих глаза какие-то бездушные. Не знаю, с чем это связано. Они проиграли «Сочи », который уже в ФНЛ. Уйма вопросов к ЦСКА», – сказал Мостовой.