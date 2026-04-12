Мостовой о 0:1 ЦСКА от «Сочи»: «Что это было? Уйма вопросов. Не увидел горящих глаз»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал поражение ЦСКА в матче 24-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (0:1).

«У ЦСКА весной случилась какая-то поломка. Как машина, которая вроде едет, но что-то постоянно стучит. У меня один вопрос после матча: что это было? Я не увидел ЦСКА с горящими глазами, который был даже совсем недавно. Я не увидел эти глаза.

ЦСКА нагнетал, давил, но не было футбольной злости. У многих глаза какие-то бездушные. Не знаю, с чем это связано. Они проиграли «Сочи», который уже в ФНЛ. Уйма вопросов к ЦСКА», – сказал Мостовой.

Тут походу у царя что-то сломалось. Играют же футболисты? Тогда чего не играют?! Тренер футбольный человек? Ещё какой. Так в чём же дело?!
Может челистини не чеканет
матрица дала сбой, Мостовой сам в шоке, куча вопросов у него...
Это ставки, Александр, вот что это было, кэф очень приличный был, и кто-то в Дамках, а вот кто?нужно раследование
и за что ему такую ЗП платят за проигрыш сочям на своем поле .
Им
В составе игроки, которые получают огромные деньги, а они по полю пешком ходят
Мостовой прав полностью. В первой половине чемпа команда детала на поле... только в конце сбавили, но тогда стало уже известно, что придут Баринов, Рейс и Лусиано... вот те, кого готовились заменить "новичками", и бросили играть с "горящими глазами"... а по весне все так играть начали, не понимая, чем пришедшие лучше... сыгранности нет никакой, предпенсионеры отбывают номер, остальные превозмогать не хотят, понимая, что Рейс и Виктор минимум один гол привезут... а Челестини не прекращает топтаться на граблях, постоянно втыкая "новичков" в стартовый состав
Из интервью Челестини понятно, что происходит. Причины - не футбольные, у них в команде и в клубе проблемы после ситуации с Мойзесом. Проблема не рассосалась, к сожалению.
В футболе всё давным-давно придумали: если тренер утратил контроль над раздевалкой, если в команде атмосфера плохая, то игроки хорошо играть не могут и результаты неудачные. Всё просто.
Материалы по теме
Мостовой о женщине-тренере «Униона»: «Это просто смешно, ну глупость! Сейчас время хайпа и лайков. Как это сработает? Пусть идут в женский футбол»
12 апреля, 13:33
Мостовой про «Зенит» – «Краснодар»: «Матч года, многое будет зависеть от этой игры. Команды внизу будут болеть за ничью»
12 апреля, 09:18
Мостовой о Мусаеве: «Человек не из футбола, ему трудно понимать многие вещи. Уже начал речь про мячи и газон. Небольшой комплекс звездной болезни»
11 апреля, 13:42
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
5 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем