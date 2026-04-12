  Перес о «Реале»: «В нашей семье 700 млн человек, единство – наша большая сила. У всех, независимо от происхождения, религии, идеологии и культуры, одни эмоции, радости и мечты»
Перес о «Реале»: «В нашей семье 700 млн человек, единство – наша большая сила. У всех, независимо от происхождения, религии, идеологии и культуры, одни эмоции, радости и мечты»

Президент «Реала» Флорентино Перес на церемонии вручения памятных знаков сосьос за 50 и 60 лет боления за клуб высказался о единстве людей, поддерживающих клуб.

«Я всегда говорил, что единство мадридцев – это наша большая сила. Сегодня большая семья «Реал Мадрид» состоит из 700 миллионов человек, которые связаны между собой через наши социальные сети. 700 миллионов человек, которые воспринимают мадридизм как нечто универсальное, переходящее все границы.

Мы снова увидели это в недавнем документальном фильме En el Corazón de la Decimoquinta, выпущенном клубом. Мадридцы со всего мира в восторге от того, что мы выиграли последнюю Лигу чемпионов на «Уэмбли». Это шестой кубок европейских чемпионов, который мы завоевали за последние 10 лет.

Это одни и те же эмоции, радости и мечты – вне зависимости от происхождения, языков, обычаев, религии, идеологии или культуры, к которой они принадлежат. Их объединяет страсть к «Реалу». Их объединяет то, что они являются частью этой семьи», – заявил Перес.

Флорентино Перес: «Мадридизм – это работа, самопожертвование, смирение, уважение. «Реал» – лучший и самый любимый клуб мира благодаря этим ценностям»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
Откуда 700млн человек? В мире нет столько арбитров...
Единственно мадридцев было, когда вы внаглую из-за прихоти черного дельфина выгнали человека, который мог бы стать тренером-династией, своим Гвардиолой для клуба. Просто нож в спину. В первом же домашнем матче стадион и показал вам своё единство. Ну как вам результаты клуба при Арбелоа?
Один черный Брут всё решил.
Бред

Хорош форсить
Алонсо и Сити не прошел бы, наложил в штаны перед пепом
Слишком много в последнее время стало скандалов вокруг Реала, да и в самой команде раздрай, единым коллективом перестаëт быть клуб. Нет вожака, каким был много лет Серхио Рамос. Он бы быстро поставил на место потерявшего берега Винисиуса.
Жесть фантазии, это как 4 миллиарда просмотров ЧМ или 60 миллионов фанатов Спартака. 8,4% населения Земли не просто не болеют за Реал, подозреваю, они даже всеми видами спорта вместе не интересуются.
Минимум половина из этих 700 млн параллельно глорит и за другие клубы.
Не знаю, что у нас такая за семья, когда ты обьективно пишешь о проблемах клуба, а тебе в ответ часто прилетает: да что ты понимаешь, да все у нас хорошо, да сколько мы трофеев выиграли, да нельзя критиковать того, кто эти трофеи принес и т.п. Могут еще и предателем назвать и барсаглором в том числе)

Вероятно у других клубов есть тоже самое, но я за другими не слежу и не знаю этого наверняка
🤦‍♂️
Вирусом Давидыча когда он успел заразиться
Почему 700млн, почему не миллиард сразу?
так миллиард у Зенита))))
Блестяще уничтожили Барселону?
Это когда Алонсо трухнул и в последние 20 минут сел в защиту и Кунде чуть не сравнял в конце?

Блестяще укатан был МанСити
С Барсой той играли гуд, но не более, Барса тогда супер слабая была, без Рафиньи и с только что восстановившемся Ямалем
Во всем виноват Перес.На старости лет совсем скатился.Делает из Реала секту.все эти мадрид тв,вылизывание вини и Мбаппе и постоянные упоминания негрейры в итоге приведут к минимум 5 годам без больших трофеев,если ничего не изменится
