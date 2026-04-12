Перес о «Реале»: «В нашей семье 700 млн человек, единство – наша большая сила. У всех, независимо от происхождения, религии, идеологии и культуры, одни эмоции, радости и мечты»
Президент «Реала» Флорентино Перес на церемонии вручения памятных знаков сосьос за 50 и 60 лет боления за клуб высказался о единстве людей, поддерживающих клуб.
«Я всегда говорил, что единство мадридцев – это наша большая сила. Сегодня большая семья «Реал Мадрид» состоит из 700 миллионов человек, которые связаны между собой через наши социальные сети. 700 миллионов человек, которые воспринимают мадридизм как нечто универсальное, переходящее все границы.
Мы снова увидели это в недавнем документальном фильме En el Corazón de la Decimoquinta, выпущенном клубом. Мадридцы со всего мира в восторге от того, что мы выиграли последнюю Лигу чемпионов на «Уэмбли». Это шестой кубок европейских чемпионов, который мы завоевали за последние 10 лет.
Это одни и те же эмоции, радости и мечты – вне зависимости от происхождения, языков, обычаев, религии, идеологии или культуры, к которой они принадлежат. Их объединяет страсть к «Реалу». Их объединяет то, что они являются частью этой семьи», – заявил Перес.
Хорош форсить
Алонсо и Сити не прошел бы, наложил в штаны перед пепом
Вероятно у других клубов есть тоже самое, но я за другими не слежу и не знаю этого наверняка
Это когда Алонсо трухнул и в последние 20 минут сел в защиту и Кунде чуть не сравнял в конце?
Блестяще укатан был МанСити
С Барсой той играли гуд, но не более, Барса тогда супер слабая была, без Рафиньи и с только что восстановившемся Ямалем