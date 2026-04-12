Перес о «Реале»: «В нашей семье 700 млн человек, единство – наша большая сила. У всех, независимо от происхождения, религии, идеологии и культуры, одни эмоции, радости и мечты»

Перес: в семье «Реала» 700 млн человек, единство – наша большая сила.

Президент «Реала» Флорентино Перес на церемонии вручения памятных знаков сосьос за 50 и 60 лет боления за клуб высказался о единстве людей, поддерживающих клуб.

«Я всегда говорил, что единство мадридцев – это наша большая сила. Сегодня большая семья «Реал Мадрид » состоит из 700 миллионов человек, которые связаны между собой через наши социальные сети. 700 миллионов человек, которые воспринимают мадридизм как нечто универсальное, переходящее все границы.

Мы снова увидели это в недавнем документальном фильме En el Corazón de la Decimoquinta, выпущенном клубом. Мадридцы со всего мира в восторге от того, что мы выиграли последнюю Лигу чемпионов на «Уэмбли ». Это шестой кубок европейских чемпионов, который мы завоевали за последние 10 лет.

Это одни и те же эмоции, радости и мечты – вне зависимости от происхождения, языков, обычаев, религии, идеологии или культуры, к которой они принадлежат. Их объединяет страсть к «Реалу». Их объединяет то, что они являются частью этой семьи», – заявил Перес.

