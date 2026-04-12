«Ростов» забил «Спартаку» с пенальти за удар Джику шипами в голень Роналдо

«Ростов» забил «Спартаку» с пенальти в 24-м туре Мир РПЛ.

На 38-й минуте матча Александр Джику в своей штрафной ударил шипами в голень Роналдо дос Сантосу. Сперва главный судья Алексей Сухой не зафиксировал фол, но после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый.

Пенальти реализовал Мохаммад Мохеби – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Ростов» – «Спартак». 1:1 – Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина. Онлайн-трансляция

64 комментария
Какой же мерзкий комментатор: тут ему не так, тут фола не было, тут много драматизма, тут пенальти не было. Показывают повторы — там на плечо наступили, тут удар по лицу рукой, здесь пенальти чистейший. Да, обе стороны играют мерзковато, фолят и падают от любого контакта, но быть настолько самоуверенным? Ты игру комментируешь или пришёл на сеанс самолюбования? Школа Жоры ипотеки?
Ответ Климент Зимин
Комментарий скрыт
Ответ Климент Зимин
Это же Шмельков, он давно известен своими специфичными взглядами.)
Джику очень слабый защитник, привозит почти в каждой игре: сейчас пенальти, с Локо просто перестал бороться с Монтесом и остановился, дав ему ударить по мячу без сопротивления, с Динамо стал финтить в штрафной и привез гол.
Поразительно, до безобразия, непрофессионален комментарий на Матче. Мало того, что навязывается субъективное мнение по эпизодам, да ещё долго пост фактом мусолится с упертостью «своя» оценка одиннадцатиметрового. Главная заповедь комментатора- «не мешай, а помогай смотреть», этому челу, видимо, не знакома.
Это полено проводящее надо обратно к сербу отправить просто нет слов приличных и смысла делать это…
Легковесный пенальти и такое бывает?
Пеналь был. Джику дурень
Джику это привоз! Надо избавляться от этого клоуна 🤡
Ответ Predator777
Нормально он играет. Ну случилась накладка. Что, ни у кого не бывает? Ростов ужасная команда. Сейчас будут валяться по 10 минут и просить штрафные
Ответ zlotan farkas
Ага, и в конце чуть не привез... Он каждую игру выдумывает
Пенальти чистый . Ну а защитник просто тупой.
Самый гадкий из всех комментаторов это Шмельков.
Быстрее бы Бабич уже поправился
