Зобнин забил впервые с августа – «Ростову». Хавбек отличился в 300-м матче за «Спартак»

Зобнин забил впервые с августа – в 300-м матче за «Спартак».

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин забил впервые с августа.

32-летний футболист поразил ворота «Ростова» на 8-й минуте в матче Мир РПЛ.

Зобнин отметился голом в 300-м матче за «Спартак». В соцсетях красно-белых отмечается, что Юрий Гаврилов, Федор Черенков и Сергей Родионов тоже забивали в 300-й игре за клуб.

