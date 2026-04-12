  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зобнин забил впервые с августа – «Ростову». Хавбек отличился в 300-м матче за «Спартак»
4

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин забил впервые с августа.

32-летний футболист поразил ворота «Ростова» на 8-й минуте в матче Мир РПЛ.

Зобнин отметился голом в 300-м матче за «Спартак». В соцсетях красно-белых отмечается, что  Юрий Гаврилов, Федор Черенков и Сергей Родионов тоже забивали в 300-й игре за клуб. 

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5839 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoРоман Зобнин
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoРостов
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зобнин молодца, но в перерыве нужно менять
молодец старый, а многие спрашивали зачем продлили...
В бой идут одни старики !)
Зобнин- лучший в понимании вектора развития конкретной атаки. В команде куча латиносов, а Зобнин лучший, дожили!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в гостях – 1:1. Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина
12 апреля, 15:31
Жедсон превращается в Жерсона
12 апреля, 06:30
Зобнин о словах Соболева про «людей-паразитов» в «Спартаке»: «Может говорить что угодно, мы не зацикливаемся на этом. Как реагировать? Да никак. «Спартак» обыграл «Зенит»
10 апреля, 16:15
Зобнин о словах руководителей «Спартака» о судействе перед «Зенитом»: «Посыл был в том, чтобы судили нормально. Хочется меньше ошибок в больших матчах»
10 апреля, 09:23
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
4 минуты назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем