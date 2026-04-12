Зобнин забил впервые с августа – «Ростову». Хавбек отличился в 300-м матче за «Спартак»
Хавбек «Спартака» Роман Зобнин забил впервые с августа.
32-летний футболист поразил ворота «Ростова» на 8-й минуте в матче Мир РПЛ.
Зобнин отметился голом в 300-м матче за «Спартак». В соцсетях красно-белых отмечается, что Юрий Гаврилов, Федор Черенков и Сергей Родионов тоже забивали в 300-й игре за клуб.
Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5839 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
4 комментария
Зобнин молодца, но в перерыве нужно менять
молодец старый, а многие спрашивали зачем продлили...
В бой идут одни старики !)
Зобнин- лучший в понимании вектора развития конкретной атаки. В команде куча латиносов, а Зобнин лучший, дожили!
