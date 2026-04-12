Кисляк о пенальти «Сочи»: «Наша любимая ЭСК разберется. ЦСКА доминировал, но хромала реализация. Не стоит сетовать на судейство»

Кисляк о пенальти «Сочи»: наша любимая ЭСК разберется.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о домашнем поражении от «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник гостей Мартин Крамарич, реализовавший пенальти , назначенный арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.

О поражении

«Пытаемся найти причину. Понимаем, что для ЦСКА это недопустимо, стараемся исправить ситуацию.

«Сочи» переиграл нас разве что голом. Может быть, и в первые 15 минут, но весь остальной матч мы доминировали. Хромала реализация. Не стоит сетовать на судейство – если назначали пенальти, наверное, он был».

О своем мнении про одиннадцатиметровый

«Это не мне судить. Разберется наша любимая ЭСК», – сказал Кисляк.