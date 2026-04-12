18

Кисляк о пенальти «Сочи»: «Наша любимая ЭСК разберется. ЦСКА доминировал, но хромала реализация. Не стоит сетовать на судейство»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о домашнем поражении от «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник гостей Мартин Крамарич, реализовавший пенальти, назначенный арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.

О поражении

«Пытаемся найти причину. Понимаем, что для ЦСКА это недопустимо, стараемся исправить ситуацию.

«Сочи» переиграл нас разве что голом. Может быть, и в первые 15 минут, но весь остальной матч мы доминировали. Хромала реализация. Не стоит сетовать на судейство – если назначали пенальти, наверное, он был».

О своем мнении про одиннадцатиметровый

«Это не мне судить. Разберется наша любимая ЭСК», – сказал Кисляк.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Блин, Кислый, прими поражение достойно, доминатор недоделанный
Да вы должны были этот Сочи с закрытыми глазами обыгрывать, а ты про пенальти тут говоришь
Даже вничью не имели права играть с "Сочи", тем более учитывая турнирную ситуацию!
Матвея стало больше в сми, а игра стала хуже
совпадение? не думаю
вообще не хотелось все это комментировать. но команда играет не пойми во что. болею за ЦСКА больше 30 лет. надеялся, что доживу до очередного чемпионства. Наверное зря
Опять ныть начал как после игры с Краснодаром 🤣
