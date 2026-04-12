Сергей Балахнин: «Спартаку» явно не хватает хорошего форварда. Угальде и Гарсия – это не что-то невероятное»
Сергей Балахнин считает, что уровень нынешних форвардов «Спартака» недостаточно высок.
«По работе Карседо пока трудно говорить что-то определенное. Была хорошая победа над «Локомотивом», но даже там у команды было два разных тайма. Нужно посмотреть, что будет с командой происходить дальше.
Но я бы отметил игру нападающих «Спартака». Я бы вообще не сказал, что в команде сейчас играют какие-то сильные форварды. На мой взгляд, «Спартаку» сейчас явно не хватает хорошего форварда. Угальде и Гарсия – это не что-то невероятное», – отметил экс-тренер «Ростова».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
14 комментариев
Хороших форвардов не хватает 14-и клубам РПЛ.
по мимо Краснодара ещё у кого есть?
Хиль, Воробьев, Тюкавин, Даку. Ещё есть 🐬 простихоспади.
Да всем нужен забивной форвард. Но если брать команды которые боятся за попадание в медали, то у них есть забивные форварды, а у остальных как раз с этим проблемы.
Невероятно, что за одного заплатили 15, а за второго 20 миллионов.
Кордоба. Он бы подошел и заменил бы сразу этих двоих!
Перегрузили конкуренцию на позиции центрофорвада. Поделили игровое время, в итоге упала статистика. Игровой тонус нападающих. Нужно было вложиться в ЦЗ стоимостью 10 млн. Например Кевин Ломонако. В любом клубе РПЛ в старте, Ливай забивал бы 15-20...
