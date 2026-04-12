Сергей Балахнин: «Спартаку» явно не хватает хорошего форварда. Угальде и Гарсия – это не что-то невероятное»

Балахнин о «Спартаке»: не хватает хорошего форварда.

Сергей Балахнин считает, что уровень нынешних форвардов «Спартака » недостаточно высок.

«По работе Карседо пока трудно говорить что-то определенное. Была хорошая победа над «Локомотивом», но даже там у команды было два разных тайма. Нужно посмотреть, что будет с командой происходить дальше.

Но я бы отметил игру нападающих «Спартака». Я бы вообще не сказал, что в команде сейчас играют какие-то сильные форварды. На мой взгляд, «Спартаку» сейчас явно не хватает хорошего форварда. Угальде и Гарсия – это не что-то невероятное», – отметил экс-тренер «Ростова».