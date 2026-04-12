Непомнящий о женщинах-тренерах в РПЛ: «Меня это смущает, но воевать смысла нет. Если мужчины-непрофессионалы тренируют, почему женщина не может?»

Непомнящий о женщинах-тренерах: смущает, но надо смириться, в РПЛ тоже возможно.

Российский тренер Валерий Непомнящий считает возможным назначение женщины на роль главного тренера в клуб Мир РПЛ.

Ранее «Унион » сообщил о назначении 34‑летней Мари‑Луизе Эты на пост исполняющей обязанности главного тренера до конца текущего сезона. Ранее она работала с молодежной командой берлинского клуба до 19 лет.

– Удивительно ли для вас, что в «Унионе» главным тренером команды будет женщина?

– Во‑первых, это не первый такой прецедент, во Франции тоже было нечто подобное.

Управление клубом – это менеджерская служба, менеджеры считают, что футбол – как обычный бизнес, который поддается общим законам. Мне кажется, это заблуждение, но тем не менее существует практика, когда непрофессионалы мужского пола тренируют команду, почему же тогда женщина не может это делать? Она может быть и более качественным специалистом.

Я внутренне удивляюсь, не хватает у нас, что ли, мужчин? С другой стороны, не удивляюсь, потому что управленческая составляющая или повысила наши требования, или глубоко, до плинтуса, опустила. Как говорится, любая кухарка способна управлять государством.

– Представляете, что такое может быть в РПЛ?

– Почему нет (смеется)? У нас тоже все может быть. Я, может быть, заблуждаюсь, меня это смущает, но это сегодняшняя действительность. С этим надо смириться, воевать с этим – смысла никакого нет.

Очевидно, решение о ее назначении принимала не она, а мужчины, которые управляют клубом сверху, – сказал Непомнящий.