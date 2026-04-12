  «Может, грехи не давали нам набирать очки. Сегодня Пасха, может, тут есть какая‑то связь». Осинькин о прерванной серии «Сочи» после победы над ЦСКА
«Может, грехи не давали нам набирать очки. Сегодня Пасха, может, тут есть какая‑то связь». Осинькин о прерванной серии «Сочи» после победы над ЦСКА

Осинькин высказался о прерванной серии «Сочи» после победы над ЦСКА.

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о причинах продолжительной серии команды без побед.

В воскресенье «Сочи» в гостях обыграл ЦСКА в матче 24‑го тура Мир РПЛ – 1:0. Ранее сочинцы не побеждали в 10 матчах подряд в лиге.

– В чем отличие сегодняшнего матча от предыдущих?

– Мы «Рубину» проиграли (0:1), когда по нашим воротам нанесли один удар. С «Краснодаром» (1:2) и «Спартаком» (2:3) мы могли набирать какие‑то очки. Но что‑то не получалось.

Может, это были наши грехи, которые не давали нам возможности набирать очки. Сегодня Пасха, может, тут есть какая‑то связь, – сказал Осинькин.

Правда в том, что и в предыдущем матче Сочи по ударом по воротам были рекордсменами тура. Более 20-ти. Штанги, перекладины, удары мимо пустых ворот. Так что нельзя сказать, что Сочи играет безнадёжно плохо.
Нет. Просто в этот светлый день команда соперника сливала тренера.
Христос Воскрес! 🥚 🧁
Всех с Праздником!
