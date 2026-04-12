Челестини про 0:1 от «Сочи»: «ЦСКА провел плохой матч, но не было никого, кто бы не боролся. Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное»

Челестини про 0:1 с «Сочи»: это плохой матч, но не позор, все игроки ЦСКА бились.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение команды от «Сочи ».

Армейцы уступили сочинцам (0:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ . Единственный гол на 11-й минуте забил с пенальти Мартин Крамарич.

– Можно ли назвать сегодняшнюю игру позором?

– Мы провели плохой матч. Последняя неделя была тяжелая, во втором тайме игроки были опустошены. Но я не видел ни одного игрока, который бы не боролся. Давайте назовем этот матч плохим, – сказал Челестини.

Также тренер ответил на вопрос, когда защитник армейцев Мойзес вернется в основной состав. Ранее защитник вернулся к работе с командой после отстранения из-за конфликта с Челестини.

«Я выполняю роль тренера и ставлю игроков, которых считаю нужным. Мойзес вернулся в команду, он в моем расположении, когда посчитаю, что он нужен на поле, тот выйдет. Как и с остальными игроками.

Мойзес вышел с желанием помогать команде. Для меня это самое важное. Он сыграл 15 минут, но мне важно, чтобы они следовали плану. Это то, что и было», – отметил Челестини.