  • Челестини про 0:1 от «Сочи»: «ЦСКА провел плохой матч, но не было никого, кто бы не боролся. Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное»
Челестини про 0:1 от «Сочи»: «ЦСКА провел плохой матч, но не было никого, кто бы не боролся. Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное»

Челестини про 0:1 с «Сочи»: это плохой матч, но не позор, все игроки ЦСКА бились.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение команды от «Сочи».

Армейцы уступили сочинцам (0:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ. Единственный гол на 11-й минуте забил с пенальти Мартин Крамарич.

– Можно ли назвать сегодняшнюю игру позором?

– Мы провели плохой матч. Последняя неделя была тяжелая, во втором тайме игроки были опустошены. Но я не видел ни одного игрока, который бы не боролся. Давайте назовем этот матч плохим, – сказал Челестини.

Также тренер ответил на вопрос, когда защитник армейцев Мойзес вернется в основной состав. Ранее защитник вернулся к работе с командой после отстранения из-за конфликта с Челестини.

«Я выполняю роль тренера и ставлю игроков, которых считаю нужным. Мойзес вернулся в команду, он в моем расположении, когда посчитаю, что он нужен на поле, тот выйдет. Как и с остальными игроками.

Мойзес вышел с желанием помогать команде. Для меня это самое важное. Он сыграл 15 минут, но мне важно, чтобы они следовали плану. Это то, что и было», – отметил Челестини.

Это уже не самое важное... Важно то что команда оказалась не готова к сезону-раз, сезон потерян два.
А что значит сезон потерян?? Из кубка не вылетили , в чемпионате в тройку в теории могут попасть. Или вы считали они должны взять чемпионство ??😂😂😂
Вообще то в зимнюю паузу ЦСКА после трансферов считался счёт ли не фаворитом чемпионской гонки
Помимо вопросов к тренеру с выбором состава и странными заменами, есть огромное количество вопросов и к игрокам основы
Глебов этой весной провалил абсолютно все матчи, Ванечка все такая же вафля, которая не может попасть по воротам без сопротивления с линии штрафной трижды за матч
В защите самый стабильный игрок - 18-летний Данилов, парень реально лучший, пока остальные защитники уже по 2-3 гола в свои ворота привезли
Кисляк пока провел два адекватных матча весной - оба в кубке
Наверное, в этом вина Фабио тоже есть, но и ему совсем не помогают лидеры команды
Ответ Влад Безруков
Данилов в каждом матче косячит
Круговой тоже не так ярок
Ну не забить Сочи, которых все кладут, да еще у себя дома - это очень плохой результат. Явно в атаке ну совсем ничего не получилось. Без Баринова намного веселее играли.
Играет роль тренера…
Ему по-кайфу, зп капает. Пусть ещё 20 человек приведет в клуб, хуже не будет (хуже не куда). 0 идей в атаке, нет физухи, стандарты позор просто каждый раз на ближнюю еще и 2/3 не могут ДОБИТЬ НОРМАЛЬНО ДО БЛИЖНЕЙ лимитные бездари
Собирайся лучше на выход! Зачем Дивея отдал? Ни одного матча на ноль сыграть не можем и впереди тухло!
Не соглашусь и приведу аргументы. Ошибки Фабио очевидны, он сам их признал сменив бразильскую защиту на русскую и только травма Матвея не позволила ему выйти сегодня. В отличии от Федотова у которого Заболотный играл до конца и который ошибок не признавал. Самый главный вопрос сейчас к Фабио это отсутствие Алвеса. Почему он не играет вообще я вообще не понимаю.
А у меня куда больше вопросов к отсутствию Поповича, который давал результат в конце чемпионата, причем он выходил вместо Глебова, у которого не шла игра
Сейчас у Глебова не идёт игра на протяжении всего матча, но Попович присел капитально
Кармо и Мойзес - с первых минут и был бы другой результат. Хотя бы после перерыва.
Дело не в том как можно назвать нашу игру! Дело в том,что игры нет,результата нет и самое печальное нет осознания глубины проблем. Все очень плохо.
Какой важный курица. А какого ### команда во втором тайме опустошенная? Может не хотели третье место занять? Или может кто-то не делает нормальную ротацию состава? На выход! Сугубо имхо.
