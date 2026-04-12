Челестини про 0:1 от «Сочи»: «ЦСКА провел плохой матч, но не было никого, кто бы не боролся. Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение команды от «Сочи».
Армейцы уступили сочинцам (0:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ. Единственный гол на 11-й минуте забил с пенальти Мартин Крамарич.
– Можно ли назвать сегодняшнюю игру позором?
– Мы провели плохой матч. Последняя неделя была тяжелая, во втором тайме игроки были опустошены. Но я не видел ни одного игрока, который бы не боролся. Давайте назовем этот матч плохим, – сказал Челестини.
Также тренер ответил на вопрос, когда защитник армейцев Мойзес вернется в основной состав. Ранее защитник вернулся к работе с командой после отстранения из-за конфликта с Челестини.
«Я выполняю роль тренера и ставлю игроков, которых считаю нужным. Мойзес вернулся в команду, он в моем расположении, когда посчитаю, что он нужен на поле, тот выйдет. Как и с остальными игроками.
Мойзес вышел с желанием помогать команде. Для меня это самое важное. Он сыграл 15 минут, но мне важно, чтобы они следовали плану. Это то, что и было», – отметил Челестини.
Глебов этой весной провалил абсолютно все матчи, Ванечка все такая же вафля, которая не может попасть по воротам без сопротивления с линии штрафной трижды за матч
В защите самый стабильный игрок - 18-летний Данилов, парень реально лучший, пока остальные защитники уже по 2-3 гола в свои ворота привезли
Кисляк пока провел два адекватных матча весной - оба в кубке
Наверное, в этом вина Фабио тоже есть, но и ему совсем не помогают лидеры команды
Сейчас у Глебова не идёт игра на протяжении всего матча, но Попович присел капитально