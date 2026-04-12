  • Малиновский забил 21-й гол ударом из-за штрафной – только у Месси и Мбаппе больше в топ-5 лиг с момента дебюта украинца в Серии А в 2019 году
8

Малиновский забил 21-й гол ударом из-за штрафной.

Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский отметился голом из-за пределов штрафной против «Сассуоло» (2:1).

С момента дебюта украинца в Серии А в сезоне-2019/20 только Лионель Месси (23) и Килиан Мбаппе (24) забили больше голов из-за пределов штрафной в топ-5 европейских лигах.

У Малиновского 21 гол. Столько же у Харри Кейна.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5835 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Источник: Opta
33 гола в Серии А уже в карьере. Для сравнения Ребров в АПЛ 11, Ярмоленко 8, Глеб 22 на АПЛ , Ла Лига и Бундеслигу, Шалимов 27 в Серии А, Миранчук 13. Для центрального полузащитника постсоветского футбола топовый результат
Ответ ZAPA
33 гола в Серии А уже в карьере. Для сравнения Ребров в АПЛ 11, Ярмоленко 8, Глеб 22 на АПЛ , Ла Лига и Бундеслигу, Шалимов 27 в Серии А, Миранчук 13. Для центрального полузащитника постсоветского футбола топовый результат
Головин 38 мячей за Монако
Головин 38 мячей за Монако
Головин 38 мячей за Монако
Да, Саня красавчик, статистика подтверждает его уровень. Жаль в топ-4 лиг его вряд ли уже увидим
Интересно... Месси давно не играет в Европе, а его статистика продолжает оставаться выше, чем у лучших действующих игроков!
Ответ Nft
Интересно... Месси давно не играет в Европе, а его статистика продолжает оставаться выше, чем у лучших действующих игроков!
Что за сравнение? Это то же самое, что написать: «Интересно, Пеле уже умер, а его статистика продолжает оставаться выше, чем у лучших действующих игроков!»
Месси тут, Месси там...
Да что же это за футболист!
Он ушел уже давно из Европы.
А у кого больше голов с 2 и 3 метров?)))
А я уже знаю о ком все подумали 🤣🤣
