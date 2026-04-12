Пономарев о Хайкине: «Он уровня Первой лиги, у нас был бы 4-м голкипером. Неудивительно, что его Норвегия пригрела – там хуже вратарское искусство»
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о получении вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным норвежского гражданства.
«У нас в каждой команде на вратарской позиции приличные ребята. У нас Хайкин был бы где-то четвертым голкипером. Ничего удивительного, что его Норвегия пригрела.
Ничего страшного, позора и предательства нет. Нормально все. В Норвегии хуже вратарское искусство, у нас бы он вряд ли даже в «Оренбурге» играл. Там он выделяется, потому что там не такой уровень подготовки. Там он и закончит, все нормально у него будет.
Хайкин – это вратарь уровня Первой лиги, не РПЛ», – заявил Пономарев.
Напомним, что ранее Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне Лиги чемпионов – 68. Российский вратарь обошел Тибо Куртуа из «Реала», у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22.
Может и не просто так ФНЛ - лучшая лига 👀
Только удачи желаю ему.