Пономарев о Хайкине: «Он уровня Первой лиги, у нас был бы 4-м голкипером. Неудивительно, что его Норвегия пригрела – там хуже вратарское искусство»

Пономарев о Хайкине: вратарь уровня Первой лиги, в России был бы 4-м голкипером.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о получении вратарем «Буде-Глимт » Никитой Хайкиным норвежского гражданства.

«У нас в каждой команде на вратарской позиции приличные ребята. У нас Хайкин был бы где-то четвертым голкипером. Ничего удивительного, что его Норвегия пригрела.

Ничего страшного, позора и предательства нет. Нормально все. В Норвегии хуже вратарское искусство, у нас бы он вряд ли даже в «Оренбурге » играл. Там он выделяется, потому что там не такой уровень подготовки. Там он и закончит, все нормально у него будет.

Хайкин – это вратарь уровня Первой лиги , не РПЛ», – заявил Пономарев.

Напомним, что ранее Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне Лиги чемпионов – 68. Российский вратарь обошел Тибо Куртуа из «Реала», у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22.