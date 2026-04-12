  Пономарев о Хайкине: «Он уровня Первой лиги, у нас был бы 4-м голкипером. Неудивительно, что его Норвегия пригрела – там хуже вратарское искусство»
Пономарев о Хайкине: «Он уровня Первой лиги, у нас был бы 4-м голкипером. Неудивительно, что его Норвегия пригрела – там хуже вратарское искусство»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о получении вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным норвежского гражданства.

«У нас в каждой команде на вратарской позиции приличные ребята. У нас Хайкин был бы где-то четвертым голкипером. Ничего удивительного, что его Норвегия пригрела.

Ничего страшного, позора и предательства нет. Нормально все. В Норвегии хуже вратарское искусство, у нас бы он вряд ли даже в «Оренбурге» играл. Там он выделяется, потому что там не такой уровень подготовки. Там он и закончит, все нормально у него будет.

Хайкин – это вратарь уровня Первой лиги, не РПЛ», – заявил Пономарев.

Напомним, что ранее Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне Лиги чемпионов – 68. Российский вратарь обошел Тибо Куртуа из «Реала», у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Какие же отвратительные деды… ловчев, кавазашвили и этот дуболом. Радоваться нужно за Никитоса, мужчина!
Комментарий скрыт
Видимо у нас каждый вратарь первой лиги может тащить в ЛЧ.
Всех вратарей первой лиги нахрен отправить в Норвегию поднимать уровень.
У нас даже лучший вратарь(не из Оренбурга) в ЛЧ из сетки каждый матч вынимал🗿
Может и не просто так ФНЛ - лучшая лига 👀
Хайкин отличный вратарь и нормальный парень.
Только удачи желаю ему.
Уровень первой лиги, но в сборной был бы четвертым? Хм, надо посчитать, сколько же в основе клубов РПЛ вратарей еще ниже уровнем, чем первая лига
С чего ты решил, что Пономарев говорил про сборную? Пономарев сказал: «В каждой команде…», явно речь о клубах шла.
Господи, да оставьте его уже в покое. Человек никогда не имел отношение к российскому футболу, а про него спрашивают уже несколько дней.
Господи , сделайте закон , что людям кому за 45+ лет , запрещено раздавать интервью . Таким людям нужно пить таблетки , а не что-то выплёвывать.
Не нужно обобщать и всех валить в одну кучу
Ну тут похоже -20
Почему этот постоянно несёт негатив про всех, сколько читаю его интервью везде столько гнили
Человек играл в ЛЧ с лучшими командами Европы. Дошел до 1/8. Клубы из РПЛ там и до отстранения не были частыми гостями. К чему вся эта дичь про первую лигу.
Как же блевотно это все звучит
