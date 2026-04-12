ЦСКА проиграл 4 из 6 матчей после рестарта РПЛ – это худшее начало года армейцев с 2001-го

Сегодня армейцы дома уступили «Сочи» (0:1). Ранее были поражения от «Ахмата» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтики» (0:1).

Это худшее начало года армейцев по числу поражений с 2001 года – тогда тоже было 4 поражения в 6 матчах.

Источник: Opta
‘’Челестини подал в отставку’’-К.Генич
Ответ Альберт Никольский
Офицеры после таких фиаско выпиливались как правило.
Ответ Альберт Никольский
А при новом тренере бразилы перестанут привозить,а Мусаев обретёт координацию?
То есть, даже при кризисном Слуцком или Гончаренко не было такого днища.

Ужас.
Ответ alexman1996
При Слуцком был кризис? Дитя, ты о чём?
Слуцкий оставил белорусскому физруку Витьку чемпионский состав.
Ответ igor.igorev
Да, был, и не один. Как пример: всего 3 победы во второй части переходного сезона 11/12. Это не говоря про постоянные 4 места в ЛЧ и антирекорды Акинфеева.)
Увольнять тренера
это недоразумение, надо не увольнять, а гнать куда подальше от команды, ссаными тряпками, как можно быстрее. Вот только не понятно, почему руководство команды этого не делает.
Челестини подал в отставку!!! Онлайн новости))
И это в разгар борьбы за золото. Больше нет права на ошибку, да и ещё придётся потом дополнительные матчи проводить после чемпионата, чтобы добрать очки, но и их ещё надо выиграть.
В ЦСКА видимо проблемы какие то в команде между тренерским штабом и игроками. До перерыва все же хорошо было… очень жаль
На багаже Николича в первой половине сезона показывали волшебство, а теперь видно руку тренера
Ну первый тайм провал, защита проходной двор. Во втором уже получше, но только за счет того что Сочи поджались. В целом позор матч.
Позорная подготовка, физически команда садится на 50 минуте, 0 идей в атаке, забросы на фантомного столба (которого нет)
