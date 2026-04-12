ЦСКА проиграл 4 из 6 матчей после рестарта РПЛ – это худшее начало года армейцев с 2001-го

ЦСКА выдал худшее начало года в РПЛ с 2001-го.

ЦСКА проиграл 4 из 6 матчей после рестарта Мир РПЛ .

Сегодня армейцы дома уступили «Сочи » (0:1). Ранее были поражения от «Ахмата» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтики» (0:1).

Это худшее начало года армейцев по числу поражений с 2001 года – тогда тоже было 4 поражения в 6 матчах.