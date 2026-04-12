Мостовой о женщине-тренере «Униона»: «Это просто смешно, ну глупость! Сейчас время хайпа и лайков. Как это сработает? Пусть идут в женский футбол»

Мостовой о тренере «Униона»: смешно, пусть идет в женский футбол, это все хайп.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Мари-Луизы Эты на пост исполняющего обязанности главного тренера «Униона ».

Она стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.

«Честно, мне смешно. Вот видите, как футбол отличается от других видов спорта – можно делать все что хочешь. Ну глупость, просто смешно!

Сейчас время хайпа, лайков. Как это назначение может быть успешным? Женщина приходит в мужскую профессиональную команду. Пусть мне кто-то объяснит, как это сработает.

Где тут логика? Есть женский футбол, пусть туда и идут», – сказал Мостовой.

