  • Мостовой о женщине-тренере «Униона»: «Это просто смешно, ну глупость! Сейчас время хайпа и лайков. Как это сработает? Пусть идут в женский футбол»
Мостовой о женщине-тренере «Униона»: «Это просто смешно, ну глупость! Сейчас время хайпа и лайков. Как это сработает? Пусть идут в женский футбол»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Мари-Луизы Эты на пост исполняющего обязанности главного тренера «Униона».

Она стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.

«Честно, мне смешно. Вот видите, как футбол отличается от других видов спорта – можно делать все что хочешь. Ну глупость, просто смешно!

Сейчас время хайпа, лайков. Как это назначение может быть успешным? Женщина приходит в мужскую профессиональную команду. Пусть мне кто-то объяснит, как это сработает.

Где тут логика? Есть женский футбол, пусть туда и идут», – сказал Мостовой.

Играла в молодежке с Попп и Марожан, но закончила в 26. Это первая женщина-тренер в истории Бундеслиги

Первая женщина-тренер в топ-лигах: Мари-Луизе Эта возглавила «Унион»

Даже женщину пригласили тренировать,а Мостовой только языком чешет!
Ответ krupin82
Сане в знак протеста надо уйти в женский футбол!))
Ответ krupin82
Комментарий скрыт
Призываю думать. Я не сторонник этого новшества, но тренеры-мужчины есть в женском футболе. Итак, думаем, если тренеру-мужчине удается остаться в стороне от голых девушек в раздевалке и успешно тренировать, то, что может помешать тренеру-женщине?

Основной аргумент против -это голые мужчины после игр и душевые. Этот аргумент все чаще звучит в негативных комментариях к этой новости. Его я развенчал.

Что еще может помешать, если женщина аналитически и психологически готова к данной работе?
Ответ Спартаковец навсегда
Да нет особо других аргументов. Аргументы обычно на уровне "ну как же так, она же баба". При том, что женщины успешно руководили целыми странами, в том числе в России, эти критики забывают. Или не знают, не исключено.
Ответ Алексей Агеев
Комментарий скрыт
Но она же футбольный человек! Даже ЛЧ выигрывала.
Ответ Юрий Бабкин
Это учитывая то что в футболе уже всё давно придумано, и на поле выходят футболисты)
Ответ <<Amstel Trigun>>
5% - тренер !
По конспектам Федуна !
Что то долго мы ждали от него реакции😃 и как то мягко, ну что такое🤷🏻‍♂️
Ответ Михо
Не торопитесь. Он еще раз 10 прокомментирует - для всех изданий)
Ответ Михо
Сегодня всё-таки светлый праздник, а Царь человек воцерковлённый🙏
Мостовой же не женщина и не женский человек. Пусть не обсуждает и не лезет в то в чём не разбирается.
Ответ Евгений Сидоров
Может у него походка женская
Ответ Интересная личность
И причёска лесби
Если ее зовут, с чего бы ей отказываться и идти в женский футбол? Не получится, хоть денег заработает. Уже и женщина стала тренером, а Мостовой всё языком треплет, ей богу, как баба)
Ответ hikkikomori
Если Царь станет тренером, наступит Апокалипсис
Ответ hikkikomori
- как баба
да неудобно как-то. надо заменять))

но когда место главного тренера займёт подросток 16-17 лет невероятно преисполнившийся в футбольном менеджере и проч. (ибо вундеркинд и лицензию ПРО получил в 14 лет) - вот тогда я не знаю с кем мы будем его сравнивать...
Да какая разница? В футболе уже все давно придумано и все равно играют футболисты.
Ответ dvchudnov83@gmail.com
Но тренируют их абаскали
Мостового даже женщина тренер обставила и будет тренировать команду в топ- чемпионате
Царь даже бабе завидует
«Как это назначение может быть успешным? Женщина приходит в мужскую профессиональную команду.»
Обычно же тренер членом тренирует, поэтому только мужчина знает, как работать с мужчиной
Ответ Denis Nikitin
А для тебя разница между мужчиной и женщиной заключается только лишь в наличии члена? Ты очень ограничен.
Сергей Силкин: «В России невозможно, чтобы женщина стала тренером мужской команды. Она лучше мужиков разбирается, что ли? Это нонсенс»
12 апреля, 12:02
Кирьяков о женщине-тренере «Униона»: «Раздевалка, голые мужские тела, душевая – это не укладывается в голове. Смысл только в подогреве интереса. Мужчин должны тренировать мужчины»
12 апреля, 11:15
Первая женщина-тренер в топ-лигах: Мари-Луизе Эта возглавила «Унион»
12 апреля, 10:45
