Мостовой о женщине-тренере «Униона»: «Это просто смешно, ну глупость! Сейчас время хайпа и лайков. Как это сработает? Пусть идут в женский футбол»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Мари-Луизы Эты на пост исполняющего обязанности главного тренера «Униона».
Она стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.
«Честно, мне смешно. Вот видите, как футбол отличается от других видов спорта – можно делать все что хочешь. Ну глупость, просто смешно!
Сейчас время хайпа, лайков. Как это назначение может быть успешным? Женщина приходит в мужскую профессиональную команду. Пусть мне кто-то объяснит, как это сработает.
Где тут логика? Есть женский футбол, пусть туда и идут», – сказал Мостовой.
Основной аргумент против -это голые мужчины после игр и душевые. Этот аргумент все чаще звучит в негативных комментариях к этой новости. Его я развенчал.
Что еще может помешать, если женщина аналитически и психологически готова к данной работе?
но когда место главного тренера займёт подросток 16-17 лет невероятно преисполнившийся в футбольном менеджере и проч. (ибо вундеркинд и лицензию ПРО получил в 14 лет) - вот тогда я не знаю с кем мы будем его сравнивать...
