Виктор проиграл 5 матчей подряд в РПЛ, когда выходил в старте – худшая серия среди игроков ЦСКА с мая 2000-го

Виктор выдал худшую серию результатов среди игроков ЦСКА с мая 2000 года.

Защитник ЦСКА Жоао Виктор проиграл 5 матчей подряд в Мир РПЛ, когда выходил в старте.

Сегодня московская команда дома уступила «Сочи » (0:1).

Это худшая серия среди игроков ЦСКА с мая 2000 года – тогда сразу три футболиста проиграли 5 матчей в старте подряд (Сергей Семак , Дмитрий Хомуха и Рустем Булатов).

ЦСКА проиграл все 4 матча после рестарта РПЛ , в которых в основе выходил Виктор.