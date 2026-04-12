  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виктор проиграл 5 матчей подряд в РПЛ, когда выходил в старте – худшая серия среди игроков ЦСКА с мая 2000-го
34

Виктор проиграл 5 матчей подряд в РПЛ, когда выходил в старте – худшая серия среди игроков ЦСКА с мая 2000-го

Виктор выдал худшую серию результатов среди игроков ЦСКА с мая 2000 года.

Защитник ЦСКА Жоао Виктор проиграл 5 матчей подряд в Мир РПЛ, когда выходил в старте.

Сегодня московская команда дома уступила «Сочи» (0:1).

Это худшая серия среди игроков ЦСКА с мая 2000 года – тогда сразу три футболиста проиграли 5 матчей в старте подряд (Сергей Семак, Дмитрий Хомуха и Рустем Булатов). 

ЦСКА проиграл все 4 матча после рестарта РПЛ, в которых в основе выходил Виктор.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5407 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoЖоао Виктор
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Хомуха
logoСергей Семак
logoСочи
рекорды
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Виктор, конечно не фартовый, ну действительно
Ну даже в этом матче, максимально нелепый пенальти.
Сейчас скинут как обычно всех собак на него, а между тем тренер не смог настроить игроков против аутсайдера, проявляет упертость с выпуском Баринова из матча в матч (ну он же реально бесполезный, игрок центра поля, но атаки начинают Обляков и Кисляк из глубины, Баринов всегда выше них, но не участвует в этих перепасовках) и непонятные решения. Вот почему Кармо вышел не с первых минут? Не вижу вообще ни одной сильной стороны Козлова, Кармо за свой тайм 6 обводок сделал, причём своевременных, и навешивал, простреливал, по воротам опасно бил
Ответ Dr_horrible
100% согласен, глупо тут винить Виктора во всем.
Ответ Dr_horrible
Да не понял почему Кармо не вышел в старте... Козлов просто пародия какая -то ... Странно, что ему доверяют выходить в старте, а Кармо маринуют на лавке??? В чём логика тренер???
Лёгкий намёк для аналитического отдела ЦСКА
и он и Рейс однозначно провал
Ответ Гусеконь
У Рейса были проблески, а этот прям на отвали играет.
Ответ Гусеконь
За них Шевелеву нужно по пальцу на каждого руке отрезать.
Неудачный трансфер. Очень часто и много ошибается
Ответ воробей джек
Еще бы в новости написали, сколько он привез в этих матчах
Ответ bear7904
да почитай в каждом матче где выходил либо привоз либо пенку
Понятно, что трансферная кампания оказалась кратно ниже ожиданий. Или тренеры накосячили. Но есть факт - новички не усилили команду. Хотя в теории должны были. А потеря Дивеева оказалась просто критичной.

Ливерпуль на бумаге перед сезоном тоже набрал новичков на защиту титула. И многие ему это пророчили. Но они мучаются весь сезон и играют весьма блекло.

Понятно, что спрос в первую очередь с тренеров. Не смогли встроить в командную игру, не нашли оптимальное сочетание (хотя зимние сборы очень длинные и время было с избытком).

Но я бы ещё и аналитиков, которых на МатчТВ толпа, спросил. Никто проблем у ЦСКА не видел. Все твердили, что сейчас они как полетят - победа за победой.

А по факту, что Жоао Виктор, что Рейс, которых они так нахваливали, оказались плохи на уровне РПЛ. И весь их якобы богатый прошлый опыт - пшик!
Ответ korablev
Не потеря Дивеева оказалась критичной, она просто добила остатки нормальной обороны ЦСКА. Потеря Роши оказалась невосполнимой, после его ухода стали очень много пропускать и допускать глупые ошибки в обороне
Ответ korablev
Забавно что уход Роши никто не замечает
Как можно было отказаться от Дивеева?
Более тупого кадрового решения и представить нельзя.
Ответ Мельников Михаил
Погоди, в следующем сезоне они Кисляка продадут и тогда вообще ни одного нормального полевого игрока не останется в команде...
Две бразильских деревяхи - просто катастрофа, обоих хоть за копейки летом продавать
Ответ Igor Chuhmanov
Как вообще до этого можно было додуматься - бразильскую оборону выстроить? Бразильцы же славятся испокон веков своей надёжной игрой в центре обороны (сарказм)...
Ответ Алексей Полиенков
Видимо, подумали, что привезли второго Рошу в лице каждого 🤷‍♂️
Козлов ноль,Мусаев ноль,а Баринов по ходу состряпал себе выгодный контракт ну и забил на игру вообще. Браво. Опять селекционный отдел обо..ался.
Плаваааменный привет Шевелеву, какое он дно привёз
Ответ Shuller18
Начиная от тренера и заканчивая игроками.
"На замену Роше" - фраза с Трансфермаркта...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА проиграл «Сочи» с последнего места – 0:1. Крамарич реализовал пенальти в Москве на 11-й минуте
12 апреля, 12:53
В ворота ЦСКА назначили пенальти за наступ Виктора на ногу игроку «Cочи». Крамарич забил с точки
12 апреля, 11:18Фото
Иванов после ВАР назначил пенальти в ворота ЦСКА за удар Виктора по ногам Игнатенко. Форвард «Крыльев» пробил выше ворот
7 апреля, 16:52
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
36 минут назад
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
45 минут назад
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
53 минуты назад
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
56 минут назад
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
сегодня, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
сегодня, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
сегодня, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
сегодня, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
сегодня, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
сегодня, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
40 минут назад
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
сегодня, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
сегодня, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
сегодня, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
сегодня, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
сегодня, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
сегодня, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
сегодня, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
сегодня, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
сегодня, 20:33
Рекомендуем