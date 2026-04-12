Виктор проиграл 5 матчей подряд в РПЛ, когда выходил в старте – худшая серия среди игроков ЦСКА с мая 2000-го
Виктор выдал худшую серию результатов среди игроков ЦСКА с мая 2000 года.
Защитник ЦСКА Жоао Виктор проиграл 5 матчей подряд в Мир РПЛ, когда выходил в старте.
Сегодня московская команда дома уступила «Сочи» (0:1).
Это худшая серия среди игроков ЦСКА с мая 2000 года – тогда сразу три футболиста проиграли 5 матчей в старте подряд (Сергей Семак, Дмитрий Хомуха и Рустем Булатов).
ЦСКА проиграл все 4 матча после рестарта РПЛ, в которых в основе выходил Виктор.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5407 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну даже в этом матче, максимально нелепый пенальти.
Сейчас скинут как обычно всех собак на него, а между тем тренер не смог настроить игроков против аутсайдера, проявляет упертость с выпуском Баринова из матча в матч (ну он же реально бесполезный, игрок центра поля, но атаки начинают Обляков и Кисляк из глубины, Баринов всегда выше них, но не участвует в этих перепасовках) и непонятные решения. Вот почему Кармо вышел не с первых минут? Не вижу вообще ни одной сильной стороны Козлова, Кармо за свой тайм 6 обводок сделал, причём своевременных, и навешивал, простреливал, по воротам опасно бил
Ливерпуль на бумаге перед сезоном тоже набрал новичков на защиту титула. И многие ему это пророчили. Но они мучаются весь сезон и играют весьма блекло.
Понятно, что спрос в первую очередь с тренеров. Не смогли встроить в командную игру, не нашли оптимальное сочетание (хотя зимние сборы очень длинные и время было с избытком).
Но я бы ещё и аналитиков, которых на МатчТВ толпа, спросил. Никто проблем у ЦСКА не видел. Все твердили, что сейчас они как полетят - победа за победой.
А по факту, что Жоао Виктор, что Рейс, которых они так нахваливали, оказались плохи на уровне РПЛ. И весь их якобы богатый прошлый опыт - пшик!
Более тупого кадрового решения и представить нельзя.