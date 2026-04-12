«Сочи» победил в РПЛ впервые с октября. До матча с ЦСКА были 9 поражений и ничья

«Сочи» одержал победу в РПЛ впервые с октября.

«Сочи» выиграл матч чемпионата России впервые за 7 месяцев.

Команда Игоря Осинькина в гостях обыграла ЦСКА (1:0) в 24-м туре Мир РПЛ .

Это первая победа сочинцев в лиге с 27 октября – тогда было 4:2 с «Ахматом». С тех пор до сегодняшнего дня у клуба было 9 поражений и 1 ничья.

17 апреля «Сочи », занимающий 16-е место, на выезде сыграет с «Ростовом » в 25-м туре Мир РПЛ.