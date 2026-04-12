«Сочи» победил в РПЛ впервые с октября. До матча с ЦСКА были 9 поражений и ничья

«Сочи» одержал победу в РПЛ впервые с октября.

«Сочи» выиграл матч чемпионата России впервые за 7 месяцев.

Команда Игоря Осинькина в гостях обыграла ЦСКА (1:0) в 24-м туре Мир РПЛ.

Это первая победа сочинцев в лиге с 27 октября – тогда было 4:2 с «Ахматом». С тех пор до сегодняшнего дня у клуба было 9 поражений и 1 ничья.

17 апреля «Сочи», занимающий 16-е место, на выезде сыграет с «Ростовом» в 25-м туре Мир РПЛ.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5831 голос
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Ахахах кони такие пони...
Конкуренты дают шанс Спартаку подняться. Посмотрим.
жаль нет политбюро, иначе бы последовали оргвыводы...
Это потому что я впервые поставил на коней. Да чтоб еще раз на этих кляч?!
Сочи не может, ЦСКА поможет.
У ЦСКА 5 поражений и 4 победы весной. Армейцы прервали серию из 3 побед подряд, уступив «Сочи» с 16-го места
12 апреля, 12:58
ЦСКА проиграл «Сочи» с последнего места – 0:1. Крамарич реализовал пенальти в Москве на 11-й минуте
12 апреля, 12:53
В ворота ЦСКА назначили пенальти за наступ Виктора на ногу игроку «Cочи». Крамарич забил с точки
12 апреля, 11:18
