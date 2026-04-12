У ЦСКА 5 поражений и 4 победы весной. Армейцы прервали серию из 3 побед подряд, уступив «Сочи» с 16-го места
ЦСКА прервал серию из трех побед подряд, уступив «Сочи» – 0:1.
До этого команда тренера Фабио Челестини обыграла «Крылья Советов», «Акрон» и махачкалинское «Динамо».
Весной – после возобновления чемпионата – у ЦСКА 5 поражений и 4 победы во всех турнирах.
В РПЛ ЦСКА занимает 5-е место, но его может обогнать «Спартак» по итогам тура.
Зенит
Краснодар
Чудом кто-то другой
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2) Мусаева нельзя, нельзя выпускать на поле никогда, сдать его во 2 лигу и забыть как страшный сон.
3) Челестини, можешь собираться. Ты ещё упертее чем Федотов был.
Так нельзя
! У него же вот вообще сильных мест нет! Удар? Он через раз по мячу промахивается. Может верховая борьба? Он последней или предпоследний почти во всех матчах сезона по этому показателю в команде!!! Приём мяча, скидка пратнтерам? После его приёма мяч на 3 метра отлетает, а он с испуганными глазами его искать начинает, а кто это сделал... А куда же мячик то делсля, в мене же летел... Он буквально ноль! Он даже умудрился быть хуже Заболотного!
Кто угодно лучше, чем эта фитоняшка
Проиграть последней команде чемпионата и бить исключительно во вратаря - это жесть.
Никакой команды весной и в помине нет.
И виноваты в этом все: и тренерский штаб, и сами игроки своей безвольной игрой.
Грустно, очень грустно от такого результата весной.
Еще и после матча Спартака можем оказаться на 6-м месте - вообще «сказка» после всех разговоров и надежд после зимних сборов …
Наступ в моём понимании, когда всем телом наступаешь на ногу
А здесь после "наступа" сочинец умудряется прыгнуть вверх на метр и ставят пенальти
Вчерашний на Мелкадзе из той же оперы.
Установка от Мажича?
Думаю да, это даёт судьям огромную вилку, не пригласили бы варовцы вчера и сегодня судей к монитору, никто бы не говорил об ошибках судей
Т.е. в одном и том же эпизоде можно назначить, можно нет, будешь оправдан
Самое главное в нужные ворота назначать...