  • Цыганок показал желтую вратарю «Сочи» за столкновение с Глебовым возле штрафной. Экс-судья Федотов согласен: «Это не лишение явной возможности забить, мяч далеко от игрока ЦСКА»
Фото
Цыганок показал желтую вратарю «Сочи» за столкновение с Глебовым возле штрафной. Экс-судья Федотов согласен: «Это не лишение явной возможности забить, мяч далеко от игрока ЦСКА»

Федотов о столкновении Дегтева с Глебовым: тут желтая, мяч не под контролем.

Бывший судья Игорь Федотов оценил эпизод с участием вратаря «Сочи» Александра Дегтева в матче с ЦСКА (1:0).

На 62-й минуте защитник сочинцев Александр Солдатенков неудачно сбросил мяч на Дегтева перед пустой штрафной «Сочи». Вратарь врезался в Кирилла Глебова. Главный арбитр Сергей Цыганок показал Дегтеву желтую карточку и назначил штрафной удар в пользу ЦСКА.

«ЦСКА – «Сочи», 62 минута. Цыганок принимает правильное решение и назначает штрафной удар и показывает желтую карточку вратарю команды «Сочи» – срыв потенциальной атаки.

Почему не лишение явной возможности забить:

1. Мяч далеко от игрока ЦСКА;

2. Мяч уходит в край поля;

3. Мяч не находится под контролем.

Правильное решение: желтая карточка за срыв потенциальной атаки», – написал Федотов в своем телеграм-канале.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoЦСКА
Сергей Цыганок
logoКирилл Глебов
Игорь Федотов
logoАлександр Дегтев
соцсети
logoсудьи
logoАлександр Солдатенков
чистая кк. глебов по динамике первый на мяче и на воротах полевой. явное лишение возможности...

не просто так присутствует человек с финской фамилией на трибунах
Да судьба в целом накосячил. Почему в одном случае наступ пенальти, а в другом нет? Тут где кк?
Если бы не сбили, Глебов с его скоростью легко завел бы мяч за ленточку. Превратили футбол в регби.
"Мяч далеко от игрока, мяч не под контролем, мяч уходит вбок."
Какая же отборнейшая чушь. Игрок скорее всего ПЕРВЫЙ на мяче и ворота пустые, как неполучение красной сбившего его вратаря в этом случае можно оправдать тем, что сейчас он не владеет мячом и что ему до него еще бежать? "Эксперты" настолько убогие, настолько хреново оправдывают нужное решение, что становится и смешно, и противно
Даже на этом фото видно, что Глебов будет владеть мячом через 2 секунды, буквально. Защитник слева сам сбил темп, уклоняясь от вратаря, Глебов на полной скорости, защитник справа вообще и близко не успеет к эпизоду и будет глотать пыль. Как тут можно не дать красную и как эту фигню можно оправдать? И притом судейка до этого ставит жиденький пеналь за небольшое касание не владеющего мячом игрока и не дает два пеналя средней жидкости в ворота Сочи за явные задержки и толчки...
Пустые ворота и один из самых быстрых игроков лиги
Делайте хотя бы три скриншота, что по одному можно оценить
Материалы по теме
ЦСКА проиграл «Сочи» с последнего места – 0:1. Крамарич реализовал пенальти в Москве на 11-й минуте
12 апреля, 12:53
В ворота ЦСКА назначили пенальти за наступ Виктора на ногу игроку «Cочи». Крамарич забил с точки
12 апреля, 11:18Фото
