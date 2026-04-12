Цыганок показал желтую вратарю «Сочи» за столкновение с Глебовым возле штрафной. Экс-судья Федотов согласен: «Это не лишение явной возможности забить, мяч далеко от игрока ЦСКА»

Федотов о столкновении Дегтева с Глебовым: тут желтая, мяч не под контролем.

Бывший судья Игорь Федотов оценил эпизод с участием вратаря «Сочи» Александра Дегтева в матче с ЦСКА (1:0). На 62-й минуте защитник сочинцев Александр Солдатенков неудачно сбросил мяч на Дегтева перед пустой штрафной «Сочи». Вратарь врезался в Кирилла Глебова . Главный арбитр Сергей Цыганок показал Дегтеву желтую карточку и назначил штрафной удар в пользу ЦСКА. «ЦСКА – «Сочи», 62 минута. Цыганок принимает правильное решение и назначает штрафной удар и показывает желтую карточку вратарю команды «Сочи» – срыв потенциальной атаки. Почему не лишение явной возможности забить: 1. Мяч далеко от игрока ЦСКА; 2. Мяч уходит в край поля; 3. Мяч не находится под контролем. Правильное решение: желтая карточка за срыв потенциальной атаки», – написал Федотов в своем телеграм-канале. Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»