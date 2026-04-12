Цыганок показал желтую вратарю «Сочи» за столкновение с Глебовым возле штрафной. Экс-судья Федотов согласен: «Это не лишение явной возможности забить, мяч далеко от игрока ЦСКА»
Бывший судья Игорь Федотов оценил эпизод с участием вратаря «Сочи» Александра Дегтева в матче с ЦСКА (1:0).
На 62-й минуте защитник сочинцев Александр Солдатенков неудачно сбросил мяч на Дегтева перед пустой штрафной «Сочи». Вратарь врезался в Кирилла Глебова. Главный арбитр Сергей Цыганок показал Дегтеву желтую карточку и назначил штрафной удар в пользу ЦСКА.
«ЦСКА – «Сочи», 62 минута. Цыганок принимает правильное решение и назначает штрафной удар и показывает желтую карточку вратарю команды «Сочи» – срыв потенциальной атаки.
Почему не лишение явной возможности забить:
1. Мяч далеко от игрока ЦСКА;
2. Мяч уходит в край поля;
3. Мяч не находится под контролем.
Правильное решение: желтая карточка за срыв потенциальной атаки», – написал Федотов в своем телеграм-канале.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
не просто так присутствует человек с финской фамилией на трибунах
Какая же отборнейшая чушь. Игрок скорее всего ПЕРВЫЙ на мяче и ворота пустые, как неполучение красной сбившего его вратаря в этом случае можно оправдать тем, что сейчас он не владеет мячом и что ему до него еще бежать? "Эксперты" настолько убогие, настолько хреново оправдывают нужное решение, что становится и смешно, и противно
Даже на этом фото видно, что Глебов будет владеть мячом через 2 секунды, буквально. Защитник слева сам сбил темп, уклоняясь от вратаря, Глебов на полной скорости, защитник справа вообще и близко не успеет к эпизоду и будет глотать пыль. Как тут можно не дать красную и как эту фигню можно оправдать? И притом судейка до этого ставит жиденький пеналь за небольшое касание не владеющего мячом игрока и не дает два пеналя средней жидкости в ворота Сочи за явные задержки и толчки...