Матч «Атлетико» – «Барса» в ЛЧ обслужит Тюрпен, на игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» назначен Мариани
УЕФА назначил судей на ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник.
Встречу между «Атлетико» и «Барселоной» (2:0 – первая игра) обслужит французская бригада во главе с Клеманом Тюрпеном. Его ассистентами будут Николя Дано и Бенжамен Паж, четвертый арбитр – Матье Вернис. За ВАР будут отвечать Жером Бризар и Вилли Делажо.
Матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» доверили итальянцу Маурицио Мариани. На линиях ему помогут Даниэле Биндони и Альберто Тегони, резервный судья – Маттео Маркетти. На ВАР назначены Марко Ди Белло и Алеандро ди Паоло.
Ну а что касается барсы и атм, то почти всех их матчах а этом сезоне имхо матрасам недодали карточек
Закрытые глаза на голы из офсайдов - коронный, пеналь с пустого места - похоронный) Сердце, душа и суть маргариновых чашек
Весной кстати)
Народные достояния)
Кажется, он был признан лучшим рефери мира на данный момент, кстати, Летексье на 2, тоже норм тип.
не идет на провокации, уверенно ставит границы, но может и разъяснить спокойно ситуацию интересующемуся