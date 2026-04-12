Матч «Атлетико» – «Барса» в ЛЧ обслужит Тюрпен, на игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» назначен Мариани

Тюрпен обслужит матч «Атлетико» – «Барса» в ЛЧ.

УЕФА назначил судей на ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник.

Встречу между «Атлетико » и «Барселоной» (2:0 – первая игра) обслужит французская бригада во главе с Клеманом Тюрпеном . Его ассистентами будут Николя Дано и Бенжамен Паж, четвертый арбитр – Матье Вернис. За ВАР будут отвечать Жером Бризар и Вилли Делажо.

Матч между «Ливерпулем » и «ПСЖ» доверили итальянцу Маурицио Мариани. На линиях ему помогут Даниэле Биндони и Альберто Тегони, резервный судья – Маттео Маркетти. На ВАР назначены Марко Ди Белло и Алеандро ди Паоло.