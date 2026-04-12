Мбаппе выложил фото раны на лице после удара локтем от Рейса в матче с «Жироной»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выложил в соцсетях фото раны на лице после столкновения с Витором Рейсом.
Эпизод случился на 88-й минуте матча «Реал» – «Жирона» (1:1). Килиан столкнулся с защитником каталонцев, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал локтем в лицо форварду «Реала».
Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не свистнул фол. В трансляции не показали кровь на лице Мбаппе после удара Рейса, в Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса.
Сегодня француз выложил фотографию, где видна полученная рана, которую готовится обработать кто-то из медицинского персонала. Мбаппе не сопроводил публикацию комментарием.
Ранее стало известно, что Килиану наложили три шва. Француз готов сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
и любителям писать что "лига негрейра", напомню и против барсы судьи чудили
вар есть, я хз где логика...
Увы, неадекваты с обеих сторон всегда будут вопить про «лигу негрейры» или «Перес все купил», но реальность такова, что и Реал, и Барса регулярно страдают от вопиющего непрофессионального судейства
Судейство в Испании, наверное, одно из худших в мире вообще. Хотя РПЛ с Мажичем - достойный конкурент)
Борселонский судейка ❤️
У кошки заболи,
А у черепашки заживи!