Мбаппе выложил фото раны на лице после удара локтем от Рейса в матче с «Жироной»

Мбаппе поделился фотографией раны на лице.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выложил в соцсетях фото раны на лице после столкновения с Витором Рейсом.

Эпизод случился на 88-й минуте матча «Реал» – «Жирона» (1:1). Килиан столкнулся с защитником каталонцев, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал локтем в лицо форварду «Реала».

Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не свистнул фол. В трансляции не показали кровь на лице Мбаппе после удара Рейса, в Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса. 

Сегодня француз выложил фотографию, где видна полученная рана, которую готовится обработать кто-то из медицинского персонала. Мбаппе не сопроводил публикацию комментарием.

Ранее стало известно, что Килиану наложили три шва. Француз готов сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Фото: instagram.com/stories/k.mbappe

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
Главное, чтоб нужную бровь обработали
Ответ Kondrrr
В итоге зашили правое колено, вместо брови. Потом эксперты во Франции подтвердили, что это не бровь, а колено
Ответ Kondrrr
😅
я как болельщик барсы скажу, что это фол.
и любителям писать что "лига негрейра", напомню и против барсы судьи чудили

вар есть, я хз где логика...
Ответ JIEOMEC
Вот, золотые слова!
Увы, неадекваты с обеих сторон всегда будут вопить про «лигу негрейры» или «Перес все купил», но реальность такова, что и Реал, и Барса регулярно страдают от вопиющего непрофессионального судейства
Судейство в Испании, наверное, одно из худших в мире вообще. Хотя РПЛ с Мажичем - достойный конкурент)
Ответ JIEOMEC
Комментарий скрыт
Там чистая пенка была, судья слил их
Все видели, что там было нарушение. За такое вообще удаляют. Но игроков Реала же можно бить, травмировать. Поэтому огромное количество травм. Играть даже некому.
Ответ Dexter Morgan
Все видели, что там было нарушение. За такое вообще удаляют. Но игроков Реала же можно бить, травмировать. Поэтому огромное количество травм. Играть даже некому.
Комментарий скрыт
Ответ mediaboss22
Комментарий скрыт
Да,да !
Борселонский судейка ❤️
Покажите ему фолы на Педри, за которые даже жк не давали.
Ответ BurBon
Ну покажите, интересно же. Вы ведь про того Педри, который валится от дуновения ветерка, корчится в страшных муках, выпрашивая карточку для соперника, а потом вскакивает и бежит, как ни в чём не бывало? Про того Педри, которому Асенсио попал подъёмом ноги по шипам, а тот изображал страшную боль, словно это ему шипами по незащищённой части ноги попали?
Ответ BurBon
Причем тут педри ? Теперь что все нарушении отменять, потому что педри....?
Джиган таки добрался до Мбаппе?
Да хорош ныть . Барсе тоже засчитали гол Жироны после фола. Это лига Жироны
Ребят, кто знает, на черепахах быстро заживает?
Ответ IL-YEAH!
Пиццу прикладываем к больному месту, шепчем "Кавабанга" и вуаля, можно снова бить Шредера с Крэнком))
Ответ IL-YEAH!
как на собаке
Это ему Арбелоа щёлкнул после матча
Ответ Bergkamp007
Арбелоа ему мог только языком кое где щёлкнуть
У собачки заболи,
У кошки заболи,
А у черепашки заживи!
Мбаппе готов сыграть с «Баварией». Форварду «Реала» наложили три шва после удара локтем от Рейса
12 апреля, 12:17
Экс-судья Фернандес изменил мнение об эпизоде с Мбаппе после кадров с кровью на лице форварда «Реала» от удара Рейса: «Момент заслуживал пенальти»
11 апреля, 19:51
Экс-судья Фернандес о падении Мбаппе: «Рейс слегка задел лицо Килиана рукой, из-за чего он упал, как будто его сильно ударили локтем. Это не пенальти»
11 апреля, 12:54
Экс-судья Бурруль о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Намерения ударить Килиана нет. У форвардов есть тенденция делать вид, что контакт серьезнее, чем на самом деле»
10 апреля, 21:30
