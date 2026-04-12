Мбаппе выложил фото раны на лице после удара локтем от Рейса в матче с «Жироной»

Мбаппе поделился фотографией раны на лице.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе выложил в соцсетях фото раны на лице после столкновения с Витором Рейсом .

Эпизод случился на 88-й минуте матча «Реал» – «Жирона » (1:1). Килиан столкнулся с защитником каталонцев, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал локтем в лицо форварду «Реала».

Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не свистнул фол. В трансляции не показали кровь на лице Мбаппе после удара Рейса, в Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса.

Сегодня француз выложил фотографию, где видна полученная рана, которую готовится обработать кто-то из медицинского персонала. Мбаппе не сопроводил публикацию комментарием.

Ранее стало известно, что Килиану наложили три шва . Француз готов сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов.

