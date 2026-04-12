  • Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» не выиграет у «Челси», возможно, все будет кончено. Даже не понадобится пресс-конференция перед «Арсеналом»
Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» не выиграет у «Челси», возможно, все будет кончено. Даже не понадобится пресс-конференция перед «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил о необходимости выиграть у «Челси».

«Разговоры об «Арсенале»? Если мы не победим на «Стэмфорд Бридж», будет непросто, возможно, вам даже не нужно будет проводить пресс-конференцию перед матчем с «Арсеналом», потому что все будет кончено. Все это знают. Вы знаете, я знаю, игроки знают, все в Англии это знают. Осталось много матчей, и нужно выиграть все. Ничья невозможна, нет, забудьте об этом.

Девять очков – большой отрыв «Арсенала». Но если мы выиграем на «Стэмфорд Бридж», если победим «Арсенал» дома, конечно, будет иллюзия. Желание всегда есть, чтобы попытаться это сделать, но в реальности я не настолько наивен, чтобы говорить, что это произойдет», – сказал Гвардиола.

«Арсенал» лидирует с отрывом в 9 очков, но у «Ман Сити» есть два матча в запасе.

Пеп переоценивает Арсенал. Доминатор способен сохранить интригу до последнего
Нормально так накачал своих перед игрой, пусть думают, что сейчас или никогда.
Пеп всегда был хозяином челси, так что думаю легчайшая победа над африканским середняком:)
Ответ rigobersong
Ответ DolJun
Странно, что ты у него не в ЧС. Я пару раз ему так же ответил, он заплакал и кинул в блок
Там такой Арсенал, что сам все сольет…
У пенсов было две задачи на сезон.
Одну зафейлили.
Ну хотя бы ттх добейте.
Арснал уже труп, нет игроков все в лазарете телевизор смотрят. Так что Арсенал ещё не раз проиграет..... Нет игроков даже на ничью с Бормутами при всем к ним уважении
Что? Он повесится, если "МС" проиграет?
Ну а Сити с очередным чемпионством.
Заслуженным или нет, но это уже факт.
Материалы по теме
Хусанов стесняется быть звездой. Есть шанс задержаться в основе «Сити»?
12 апреля, 08:43
Игорь Ларионов: «Барселона» мне нравится, но больше люблю английский футбол. Выбираю «Ман Сити», нравился «Ливерпуль» Клоппа. Многое из АПЛ пытаюсь внедрить в хоккейную игру»
11 апреля, 20:24
Возможные летние перестановки в АПЛ: Мареска – в «Сити», Хаби Алонсо – в «Ливерпуле», Луис – в «Челси»
11 апреля, 09:09
Пеп пошутил об уходе Бернарду: «Я очень сердит. Мне он ничего не сказал, хотя я должен был узнать первым. Я был бы рад, если бы он завершил карьеру в «Сити»
10 апреля, 19:55
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
48 минут назад
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
57 минут назад
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
сегодня, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
сегодня, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
сегодня, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
сегодня, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
сегодня, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
сегодня, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
сегодня, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
сегодня, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
52 минуты назад
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
сегодня, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
сегодня, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
сегодня, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
сегодня, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
сегодня, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
сегодня, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
сегодня, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
сегодня, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
сегодня, 20:33
Рекомендуем