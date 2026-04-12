Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» не выиграет у «Челси», возможно, все будет кончено. Даже не понадобится пресс-конференция перед «Арсеналом»

Гвардиола: если «Ман Сити» не выиграет у «Челси», возможно, все будет кончено.

«Разговоры об «Арсенале»? Если мы не победим на «Стэмфорд Бридж», будет непросто, возможно, вам даже не нужно будет проводить пресс-конференцию перед матчем с «Арсеналом», потому что все будет кончено. Все это знают. Вы знаете, я знаю, игроки знают, все в Англии это знают. Осталось много матчей, и нужно выиграть все. Ничья невозможна, нет, забудьте об этом.

Девять очков – большой отрыв «Арсенала». Но если мы выиграем на «Стэмфорд Бридж», если победим «Арсенал» дома, конечно, будет иллюзия. Желание всегда есть, чтобы попытаться это сделать, но в реальности я не настолько наивен, чтобы говорить, что это произойдет», – сказал Гвардиола.

«Арсенал» лидирует с отрывом в 9 очков, но у «Ман Сити» есть два матча в запасе.