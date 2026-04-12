Мбаппе готов сыграть с «Баварией». Форварду «Реала» наложили три шва после удара локтем от Рейса
Мбаппе готов сыграть с «Баварией», хотя форварду «Реала» наложили три шва.
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе будет готов сыграть в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2 – первый матч).
Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай, у француза нет травмы, несмотря на недавние опасения после рассечения брови и пропуска одной из тренировок.
Ранее была информация, что после удара локтем от защитника «Жироны» Витора Рейса в игре Ла Лиги (1:1) Мбаппе наложили три шва, из-за чего он работал отдельно от общей группы.
Кровь на лице Мбаппе после удара Рейса не показали в трансляции. Ла Лига отрицает, что это сделали специально
Кто выиграет Лигу чемпионов?
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Гильермо Рая в X
