  • Мбаппе готов сыграть с «Баварией». Форварду «Реала» наложили три шва после удара локтем от Рейса
Мбаппе готов сыграть с «Баварией». Форварду «Реала» наложили три шва после удара локтем от Рейса

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе будет готов сыграть в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2 – первый матч).

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай, у француза нет травмы, несмотря на недавние опасения после рассечения брови и пропуска одной из тренировок.

Ранее была информация, что после удара локтем от защитника «Жироны» Витора Рейса в игре Ла Лиги (1:1) Мбаппе наложили три шва, из-за чего он работал отдельно от общей группы.

Кровь на лице Мбаппе после удара Рейса не показали в трансляции. Ла Лига отрицает, что это сделали специально

Кто выиграет Лигу чемпионов?5362 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Источник: аккаунт Гильермо Рая в X
34 комментария
Усиление Баварии подъехало
Если ещё и Винька с ним в паре, можно хату ставить на нырки и симуляцию в штрафной Нойера
не каркай, мбаппе и так весь матч напрягал защиту баварии
И выпрашивать пенальти дальше.
🤡 считаешь что он об воздух ударился?
Омерзительная клоунада 🤡
По уровню вреда для команды на уровне позднего Криша
Из топ игроков если

Мнения?
Ты Роналду и Мбаппе с Месси не путай. Вылеты из ЛЧ у кого были?
Лучший бомбардир - вред для команды. Да. Потрясающе. Какой только чуши не увидишь на спортсе.
А что из за рассечение был риск пропуска игры ?
Приговор Реалу,это хорошо
У болелов Реала была надежда, но она не оправдалась.
Заголовок, пугающий любого болельщика Реале
Сыграет..еще как сыграет...в поддавки
Мартынович о Мбаппе: «Он как лань – срывается и улетает с двух шагов. Классно открывается, может создать момент из ничего. Но в отборе почти не участвует, и у «Реала» возникают проблемы»
12 апреля, 10:13
Экс-судья Фернандес изменил мнение об эпизоде с Мбаппе после кадров с кровью на лице форварда «Реала» от удара Рейса: «Момент заслуживал пенальти»
11 апреля, 19:51
У Ямаля 14 голов и 11 ассистов в 27 матчах Ла Лиги за «Барсу» – он лучший ассистент чемпионата. По «гол+пас» у Мбаппе на 2 очка больше
11 апреля, 16:58
Джиган отрицает, что грозился «набить морду» Мбаппе за то, что тот задел плечом его жену: «Какие-то петушары от моего имени написали. Я никак не комментировал эту историю, отвечаю за базар»
11 апреля, 15:57
