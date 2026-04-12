  • Гави, Гарсия и Канселу устроили стычку с Мильей и Лосано после 4:1 в дерби с «Эспаньолом». Поль позже сказал про Гави: «Всегда один и тот же парень»
Фото
28

Игроки «Барселона» и «Эспаньола» конфликтовали на поле после дерби.

Футболисты «Барселоны» Гави, Эрик Гарсия и Жоау Канселу вступили в конфликт с игроками «Эспаньола» Пере Мильей и Полем Лосано после матча Ла Лиги (4:1).

Как было видно на телевизионные кадрах, по окончании встречи игроки «Барселоны» начали обращаться к соперникам, высказывая им что-то по поводу матча. Гави кричал что-то в сторону Мильи, когда партнеры пытались его увести.

«В любом случае, это футбольные вопросы. Все могли видеть, с каким уважением они относятся к коллегам по профессии.

Они попытались немного раскачать ситуацию, потому что выиграли, и все. Когда ты проигрываешь, ты должен это проглотить», – сказал Лосано.

Кроме того, не называя его имени, хавбек указал на Гави: «Это всегда один и тот же парень».

Изображения: кадры из трансляции

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Гавич красава, настоящий боец, ставит на место всяких гопников вроде беллингемов:))
Канселу всей душой за Барсу)
Репутация играет против него. Ничего же не сделал в том эпизоде, когда му дак из эспаньола в спину его толкнул, а жёлтую получил.
он мне напоминает медоеда.
Игроки Барселоны и болельщики Барселоны знают, что эти драки начались с игрока Эспаньола Пере Мильи, который перед игрой на стадионе Эспаньола в первом тайме сезона сказал: «Больше всего мне хотелось бы наступить на голову Ламину Ямалю». Вы говорите, не зная, что за некоторыми типо несправедлывим драками стоит несправедливый провокатор.
Ну Поль сам нафолил больше всей команды)
ладно попугаи, а 9-очковые в комментах-то че перевозбудились
Гави хищник 😄
ты хоть матч видел? на Гави жёстко фолили. он только оправился от травмы а с ним так играют конечно он будет зол? у тебя у самого человечность есть? уверен сам тоже так поступил
Гави похож на маленькую безмозглую собаченку, которая тявкает, пока ей леща не дадут, Бензема и Белингем не дадут соврать) ещё к нему применил образ шакалёнка, тоже идеально подходит.
А вообще один из самых глупых игроков в ла лиге.
Ответ ingyshetia
Гави похож на маленькую безмозглую собаченку, которая тявкает, пока ей леща не дадут, Бензема и Белингем не дадут соврать) ещё к нему применил образ шакалёнка, тоже идеально подходит. А вообще один из самых глупых игроков в ла лиге.
Джуд который рыдал после матчей?! Ахахах!
Знаешь в чем прикол? Этот джуд весь матч прыгал по ногам и вырубал всех игроков Барсы безнаказанно, но Гави вышел на 40 минут и показал этому Джуду так что тот костолом почувствовал несправедливость в решения арбитра) Гави несмотря на габариты чертовски силен физически, он даже в худшем своем матче может на глухо закрыть своего оппонента, именно в этом и прелесть Гави, потому и он любимчик у фанатов Барсы а у сливок он самый раздражающий игрок)
