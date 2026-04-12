Гави, Гарсия и Канселу устроили стычку с Мильей и Лосано после 4:1 в дерби с «Эспаньолом». Поль позже сказал про Гави: «Всегда один и тот же парень»
Игроки «Барселона» и «Эспаньола» конфликтовали на поле после дерби.
Футболисты «Барселоны» Гави, Эрик Гарсия и Жоау Канселу вступили в конфликт с игроками «Эспаньола» Пере Мильей и Полем Лосано после матча Ла Лиги (4:1).
Как было видно на телевизионные кадрах, по окончании встречи игроки «Барселоны» начали обращаться к соперникам, высказывая им что-то по поводу матча. Гави кричал что-то в сторону Мильи, когда партнеры пытались его увести.
«В любом случае, это футбольные вопросы. Все могли видеть, с каким уважением они относятся к коллегам по профессии.
Они попытались немного раскачать ситуацию, потому что выиграли, и все. Когда ты проигрываешь, ты должен это проглотить», – сказал Лосано.
Кроме того, не называя его имени, хавбек указал на Гави: «Это всегда один и тот же парень».
Изображения: кадры из трансляции
Кто выиграет Лигу чемпионов?5825 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А вообще один из самых глупых игроков в ла лиге.
Знаешь в чем прикол? Этот джуд весь матч прыгал по ногам и вырубал всех игроков Барсы безнаказанно, но Гави вышел на 40 минут и показал этому Джуду так что тот костолом почувствовал несправедливость в решения арбитра) Гави несмотря на габариты чертовски силен физически, он даже в худшем своем матче может на глухо закрыть своего оппонента, именно в этом и прелесть Гави, потому и он любимчик у фанатов Барсы а у сливок он самый раздражающий игрок)