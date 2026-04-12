Гави, Гарсия и Канселу устроили стычку с Мильей и Лосано после 4:1 в дерби с «Эспаньолом». Поль позже сказал про Гави: «Всегда один и тот же парень»

Игроки «Барселона» и «Эспаньола» конфликтовали на поле после дерби.

Футболисты «Барселоны» Гави, Эрик Гарсия и Жоау Канселу вступили в конфликт с игроками «Эспаньола » Пере Мильей и Полем Лосано после матча Ла Лиги (4:1).

Как было видно на телевизионные кадрах, по окончании встречи игроки «Барселоны» начали обращаться к соперникам, высказывая им что-то по поводу матча. Гави кричал что-то в сторону Мильи, когда партнеры пытались его увести.

«В любом случае, это футбольные вопросы. Все могли видеть, с каким уважением они относятся к коллегам по профессии.

Они попытались немного раскачать ситуацию, потому что выиграли, и все. Когда ты проигрываешь, ты должен это проглотить», – сказал Лосано.

Кроме того, не называя его имени, хавбек указал на Гави : «Это всегда один и тот же парень».

