Защитник «Химнасия де Хухуй» Эндрисси в шутку крикнул «бомба» в самолете и был задержан. Нарушение работы аэропорта затронуло 1 200 пассажиров

Игрок «Химнасия де Хухуй» пошутил про «бомбу» в самолете и был задержан.

Левого защитника «Химнасия де Хухуй » Эмилиано Эндрисси задержали после того, как он выкрикнул слово «бомба» на борту самолета, который должен был доставить команду в Буэнос-Айрес на матч 9-го тура второго дивизиона Аргентины .

После этого власти немедленно активировали протокол антитеррористической безопасности. Всех пассажиров и экипаж вывели из самолета, а специалисты провели полную проверку борта, чтобы исключить любую угрозу. В итоге никаких взрывных устройств обнаружено не было.

По словам очевидцев, футболист произнес это слово в формате шутки. В соцсетях появилось видео, на котором полиция выводит Эндрисси из самолета в наручниках на глазах у других пассажиров.

Клуб уже выступил с официальным заявлением и дал понять, что будущее игрока находится под вопросом. В «Химнасии» сообщили, что юридический отдел уже подключился к делу.

Также в клубе заявили о полной готовности сотрудничать с властями и отметили, что после завершения расследования будут рассмотрены возможные внутренние дисциплинарные меры в отношении футболиста.

Из-за инцидента вылет был задержан, а работа аэропорта серьезно нарушена. По данным авиакомпании Flybondi, последствия затронули более 1 200 пассажиров: часть рейсов была задержана или отменена.