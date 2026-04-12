  • Защитник «Химнасия де Хухуй» Эндрисси в шутку крикнул «бомба» в самолете и был задержан. Нарушение работы аэропорта затронуло 1 200 пассажиров
Защитник «Химнасия де Хухуй» Эндрисси в шутку крикнул «бомба» в самолете и был задержан. Нарушение работы аэропорта затронуло 1 200 пассажиров

Игрок «Химнасия де Хухуй» пошутил про «бомбу» в самолете и был задержан.

Левого защитника «Химнасия де Хухуй» Эмилиано Эндрисси задержали после того, как он выкрикнул слово «бомба» на борту самолета, который должен был доставить команду в Буэнос-Айрес на матч 9-го тура второго дивизиона Аргентины.

После этого власти немедленно активировали протокол антитеррористической безопасности. Всех пассажиров и экипаж вывели из самолета, а специалисты провели полную проверку борта, чтобы исключить любую угрозу. В итоге никаких взрывных устройств обнаружено не было.

По словам очевидцев, футболист произнес это слово в формате шутки. В соцсетях появилось видео, на котором полиция выводит Эндрисси из самолета в наручниках на глазах у других пассажиров.

Клуб уже выступил с официальным заявлением и дал понять, что будущее игрока находится под вопросом. В «Химнасии» сообщили, что юридический отдел уже подключился к делу.

Также в клубе заявили о полной готовности сотрудничать с властями и отметили, что после завершения расследования будут рассмотрены возможные внутренние дисциплинарные меры в отношении футболиста.

Из-за инцидента вылет был задержан, а работа аэропорта серьезно нарушена. По данным авиакомпании Flybondi, последствия затронули более 1 200 пассажиров: часть рейсов была задержана или отменена.

Источник: Diario Jornada
Эмилиано Эндрисси
Химнасия де Хухуй
Д2 Аргентина
происшествия
Сборная Аргентины по футболу
высшая лига Аргентина
Спортс же намерено нашел эту новость, чтобы название клуба написать в заголовке? 😂😂
А остальным писать это название нельзя)
А также выявить, научились ли пользователи писать матерные слова, изменив регистр отдельных букв на латиницу))
Нрушенение?
Однозначно, нрушенение.
М-да, есть тут люди, не слыхавшие про Химнасию де #####...
Если бы просто называл свой клуб, то всё закончилось улыбками.....

А по факту - дебил. Есть вещи, про которые априори не принято шутить.
Точнее есть места и ситуации, где нельзя шутить)
вот именно, орал бы название клуба - никто бы слова не сказал. у нас бы вообще подумали, что человек радуется, что школу закончил
Был бы игрок другого клуба, об этой новости здесь точно бы не сообщили.
Лет двадцать семь так назад, на границе в поезде Москва-Киев, один мой знакомый, едущий с приятелем, дождался когда милиция выйдет из купе и негромко, но отчетливо спросил у приятеля, зачем он спрятал наркотики в носки. Типа пошутил. Таможня вернулась, поинтересовалась "шутим, значит?" и придирчиво перепроверила всё купе. Но шутка удалась еще больше, когда при этой повторной проверке у ещё одного неизвестного им попутчика, едущего на нижней полке, под чемоданом нашли пакет с чем-то весьма похожим на мелкие алмазы. Тот, заявил, что просто не заметил пакета, когда ставил чемодан, но из поезда его, конечно, вывели. Потом мне пытались в лицах изобразить кто каким взглядом, на кого смотрел во время этой практически гоголевской сцены.
Жалко парня с алмазами(
Название клуба это само по себе бомба. Спорс, спасибо вам!
Мне кажется , что не совсем нормально , что сочетание этих трех букв в названии чего-то зарубежного вызывает такую бурю эмоций. Ну уж если вас это так возбуждает - то ловите их прозвище : "ХУXУЙСКИЕ ВОЛКИ".
Собственно, клуб представляет одноимённый аргентинский город.
Уверен, в этом клубе играют только свои воспитанники, а давиз клуба - "Зачем нам не из Хухуя, если из Хухуя очень много?"
И звание "идиот месяца" получает...
Ну почему же у него есть сильный соперник в лице того президента, который вчера за мусульманами со свининой бегал
32 годика мальчику
