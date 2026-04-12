Сергей Силкин: «В России невозможно, чтобы женщина стала тренером мужской команды. Она лучше мужиков разбирается, что ли? Это нонсенс»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин удивился назначению Мари-Луизе Эты исполняющей обязанности главного тренера «Униона».
«Футбол – это мужской вид спорта, всегда им был. Всегда в нем работали мужики.
Это прецедент, меня это удивляет. В первую очередь это связано с их толерантностью. Надо задать вопрос руководству этого клуба, по каким критериям ее назначили. Она лучше мужиков, что ли, разбирается? Это нонсенс.
На данный момент в России невозможно, чтобы женщина стала главным тренером мужской команды. Мужскими делами должны заниматься мужчины. Видите, к чему уже женский футбол привел. Время все расставит на свои места», – заявил Силкин.
Всего лишь поставили женщину главой небольшого клуба - ущемленные мужички по всему миру заверещали, как будто она у них лично это место отобрала
Примерно так это звучит. Приятно ьыло бы эогму силкину? Потому он наверное и бывший, а сейчас бухает где то на кухне и такое вот вылает.
