  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Сергей Силкин: «В России невозможно, чтобы женщина стала тренером мужской команды. Она лучше мужиков разбирается, что ли? Это нонсенс»
108

Сергей Силкин: «В России невозможно, чтобы женщина стала тренером мужской команды. Она лучше мужиков разбирается, что ли? Это нонсенс»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин удивился назначению Мари-Луизе Эты исполняющей обязанности главного тренера «Униона». 

«Футбол – это мужской вид спорта, всегда им был. Всегда в нем работали мужики.

Это прецедент, меня это удивляет. В первую очередь это связано с их толерантностью. Надо задать вопрос руководству этого клуба, по каким критериям ее назначили. Она лучше мужиков, что ли, разбирается? Это нонсенс.

На данный момент в России невозможно, чтобы женщина стала главным тренером мужской команды. Мужскими делами должны заниматься мужчины. Видите, к чему уже женский футбол привел. Время все расставит на свои места», – заявил Силкин.

Играла в молодежке с Попп и Марожан, но закончила в 26. Это первая женщина-тренер в истории Бундеслиги

Первая женщина-тренер в топ-лигах: Мари-Луизе Эта возглавила «Унион»

«Краснодар» или «Зенит» – кто будет чемпионом? После этой ничьей25110 голосов
ЗенитЗенит
КраснодарКраснодар
Чудом кто-то другойСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
женский футбол
logoМари-Луизе Эта
logoбундеслига Германия
logoСоветский спорт
logoСергей Силкин
logoпремьер-лига Россия
logoУнион Берлин
108 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну, раньше и образование было только для "мужиков". В России этот бред Силкина звучит особенно абсурдно, учитывая, что Россия - одна из стран-лидеров по равенству женщин и мужчин, одна из немногих стран, где женщина может быть не только начальником, но и владельцем и основателем гигантского бизнеса (Вайлдберриз) или вообще десятилетие возглавлять всю банковскую систему. Или руководить ЦБ легче, чем двумя десятками футболистов?
Ответ ZjzoRe
Комментарий удален модератором
Ответ ZjzoRe
Комментарий скрыт
Почему женщина не сможет тренировать в РПЛ? В футболе давно все придумано, результат приносят игроки!
Дефектных порвало
Ответ Михаил Жгулев
Комментарий скрыт
Ответ Denosaur
Комментарий скрыт
Ты кажется вымер но не заметил этого
Все эти комментарии - отличная демонстрация для тех, кто считает, что в мире уже давно равноправие между полами и феминизм не нужен.
Всего лишь поставили женщину главой небольшого клуба - ущемленные мужички по всему миру заверещали, как будто она у них лично это место отобрала
Ответ Роман Ижболдин
Комментарий удален модератором
Ответ Роман Ижболдин
Невозможно быть немного беременной .. Если равноправие , то во всем , начиная от службы в армии , заканчивая выходом на пенсию и оставлением ребенка при разводе с тем , у кого больше финансовых возможностей содержать его . А если нет , то не нужно лицемерить и выбирать равноправие там , где это удобно в данный момент. Большинству женщин нравится текущее положение дел , потому что оно для них максимально комфортно , и вертели оно это равноправие на одном месте .. зачем , ради закомплексованной кучки дам , усложнять себе жизнь в разы , правда )?
Невозможно представить чтобы тренером в бундеслиге был русский. Все знают что русские совершенно не разбираются в футболе. В футболе всегда мграли и побеждали только немцы. Всегда так было. Русские просто на это неспособны.

Примерно так это звучит. Приятно ьыло бы эогму силкину? Потому он наверное и бывший, а сейчас бухает где то на кухне и такое вот вылает.
Ответ Edward XVII
Комментарий скрыт
Ответ NoThanks
Комментарий скрыт
Александр Мостовой вполне может возглавить какой-нибудь клуб Ла Лиги.
А да, была такая гонщица в ралли рейдах Ютта Кляйншмидт.... и она давала прикурить мужикам, в пилотировании и ремонте машины в пустыне.

В 1997 году стала первой женщиной в истории, выигравшей спецучасток на ралли «Париж-Дакар».
В 1999 году впервые попала на подиум, заняв третье место в общем зачёте ралли «Париж-Дакар».
В 2001 году стала первой в истории «Дакара» женщиной, выигравшей ралли-марафон. Выступала за команду Ralliart Mitsubishi.
Ответ Sobachkin
Комментарий скрыт
Ответ Евграф Потапов
Комментарий скрыт
Против Фьюри наверное нет, а вот любому мужичку с этого форума могут лицо начистить по самое неболуй.
Вот из-за таких чулочков на букву М и ругаются люди. Тебе какая разница какого пола специалист, носитель штанов? Нет гендерных занятий, есть слабаки с самомнением и зеркальной болезнью.
В такой закомплексованной и сексистской стране естественно это невозможно.
Ответ Андрей Гон
Сейчас методичка: Женщина должна рожать!
а его не смущают тренеры мужского пола в женских командах?
Ответ nmnackjbxkasbk
Комментарий скрыт
Если женщина провела карьеру футболиста, а потом стала тренером, то чем она хуже разбирается в игре ???
Ответ OlegLawyer
Главнок чтоб чеканить умела
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кирьяков о женщине-тренере «Униона»: «Раздевалка, голые мужские тела, душевая – это не укладывается в голове. Смысл только в подогреве интереса. Мужчин должны тренировать мужчины»
12 апреля, 11:15
Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы. Она сменила Баумгарта
12 апреля, 08:50Фото
