Сергей Силкин: «В России невозможно, чтобы женщина стала тренером мужской команды. Она лучше мужиков разбирается, что ли? Это нонсенс»

Силкин: в России невозможно, чтобы женщина стала тренером мужской команды.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин удивился назначению Мари-Луизе Эты исполняющей обязанности главного тренера «Униона ».

«Футбол – это мужской вид спорта, всегда им был. Всегда в нем работали мужики.

Это прецедент, меня это удивляет. В первую очередь это связано с их толерантностью. Надо задать вопрос руководству этого клуба, по каким критериям ее назначили. Она лучше мужиков, что ли, разбирается? Это нонсенс.

На данный момент в России невозможно, чтобы женщина стала главным тренером мужской команды. Мужскими делами должны заниматься мужчины. Видите, к чему уже женский футбол привел. Время все расставит на свои места», – заявил Силкин.

