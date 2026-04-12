Жуниньо Пернамбукано: «Я ненавижу сплетни и манипуляции. Не смотрите на завистников, учитесь у тех, кто лучше вас, такие будут всегда. Нужно анализировать и расти»

Жуниньо Пернамбукано: не смотрите на завистников, учитесь у тех, кто лучше вас.

Бывший полузащитник «Лиона » и сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано порассуждал о человеческой природе.

«Итак, давайте поговорим о необходимости принадлежать к какой-либо группе, Я ненавижу сплетни и манипуляции, высказывания между строк, пассивную агрессию и темную сторону людей, но это чудесное освобождение.

Друзья, вокруг меня много людей, я люблю свою компанию и не боюсь своей тени, наоборот. Я продолжаю делать то, что всегда делал очень хорошо, заботиться о людях, даже если они не всегда знают об этом. Я люблю создавать и помогать находить сложные решения, но, если вы верите в человеческую и социальную иерархию, не рассчитывайте на меня, я уважаю только функциональную иерархию.

Для тех, кто хочет знать, где я работаю, я вам сообщу. Если вы пришли нести чушь, убирайтесь отсюда, для меня не имеет значения количество подписчиков, в первую очередь важна человеческая сторона каждого!

И перестаньте смотреть за теми, кто живет, сравнивая людей и ситуации, это характерно для завистников. Предпочитайте учиться у тех, кто лучше вас, анализировать, расти и не сравнивать себя, потому что мы всегда найдем кого-то лучше нас во всех аспектах жизни! Обнимаю всех здесь и желаю отличных выходных! 🙏🙌❤️😘» – написал Жуниньо в соцсети.