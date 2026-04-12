  • Морган о 38 пасах «Арсенала» своему вратарю в игре с «Борнмутом»: «Артете пора снять чертов ручник. Большую часть матча я орал «Вперед!»
26

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган остался недоволен действиями игроков в матче с «Борнмутом» (1:2).

Морган отреагировал на тот факт, что игроки «Арсенала» отдали 38 передач своему вратарю Давиду Райе.

«Эта статистика так бесит. 9 очков отрыва на вершине АПЛ, и мы это устраиваем? Я большую часть матча яростно орал «Вперед!» игрокам, которые меня не слышали.

Артета не любит, когда ему говорят снять ручник, но ему пора снять этот чертов ручник», – написал Морган в X.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5825 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
logoПирс Морган
logoДавид Райя
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoБорнмут
logoтактика
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто ради всей истории, смысла, радости футбола Пеп и Ко должен обогнать этого трусливого перестраховщика-доминатора!
Ответ Ебздрогыч
напомнить, когда последний раз Арсенал реально претендовал на чемпионство до перестраховщика-доминатора?
Ответ Glukinho
Арсенал только при Артете стал покупать много дорогих игроков и получил конкурентный состав (с середины нулевых впервые так)

но недоумок артетка покупает инкапие и дьокереша - два полена
Я болельщик Арсенала с 2002 и мне смешно смотреть на соевых фанатов, которые месяц назад верили в квадрупл, когда любой фанат знает, как за 4 недели Арсенал может вылететь/растерять всё преимущество. Мне не нравится Артета, я не ассоциирую с ним Арсенал и его ценности, я хочу чтобы его сменил Сеск, пока не подсуетился Челси.
Ответ Morozov 23
Думаю, если бы ты бывал здесь почаще, то заметил бы, что подавляющее большинство комментов про квадрупл были от фанбаз других клубов, все ради того, чтобы подождать пока Арсенал вылетит из турниров и поиздеваться. Замечал комменты от Ихарь Окенфейлов про квадрупл? Фан сити, к примеру. Потом они будут называть нас худшими фанами, выскомерными, пафосными итд, а такие ребята, как ты, поверят, что все так и было.

А по делу, Артета уже очень сильно достал большиство фанов Арсенала...
Все игроки атаки у него деградировали до неузнаваемости, если кардильно не сменит свою тактику, то сменить на Сеска в конце сезона 100%, но зная руководство, они ещё и продлят с ним контракт 💩
Ответ Morozov 23
Адекватному болельщику Арсенала искренне сочувствую. Насчет Фабрегаса - мыслишь в верном направлении. И единственный шанс Арсенала его урвать - именно сейчас. Но там уже для доминатора приготовили новый многолетний контракт. Поэтому тут остается только пожелать сил и терпения.
к сожалению, остаётся только признать: Артета - трус. вряд ли это изменится. но я всё ещё надеюсь на чемпионство.
Ответ vulturecrow
какой ценой будет добыто это чемпионство? Продлением контракта?
Ответ vulturecrow
Важно учитывать контекст. Я далеко не в восторге от игры команды в этом сезоне, но столько лет обломов висят над тренером тяжким грузом. Отсюда, вероятно, и прагматизм.
Я даже уже и не вспомню , Гвардиола по молодости так-же жестко оборонял 1-0 ?
Ответ Владимир Бутин
Никогда. Но по сути его тики-така, зональное расположение и мелкие фолы как раз про страх потерять мяч. Но у Артеты это в высшей степени трусливо.
Ответ Marcus-light
Гвардиола использовал владение для атаки, последователи использовали владение для обороны.
Артета возводит это все в абсолют. Но лишь как последователь, помешанный на доминировании.
Натолкнулся в запрещенном грамме на видео, где в матче МС-Арсенал, защитники и кипер канониров пасовались между собой секунд 40.
Смотрелось удручающе. Будто Арсенал вел 1:0 в финале ЛЧ.
Арсенал этими 38-ю пасами поведал миру о существовании какого-то истерического Моргана ☝️💁‍♂️ (ну и Райе)
Материалы по теме
Морган про «Арсенал» после 1:2 с «Борнмутом»: «Отвратительная игра – оборонительная, скучная, без страсти. Хотя бы выгляди так, будто хочешь стать чемпионом, черт возьми»
11 апреля, 13:48
Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»
26 марта, 14:42
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
23 марта, 13:32
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
2 минуты назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем