Морган о 38 пасах «Арсенала» своему вратарю в игре с «Борнмутом»: «Артете пора снять чертов ручник. Большую часть матча я орал «Вперед!»

Морган про 38 передач «Арсенала» своему вратарю: Артете пора снять чертов ручник.

Телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган остался недоволен действиями игроков в матче с «Борнмутом» (1:2).

Морган отреагировал на тот факт, что игроки «Арсенала» отдали 38 передач своему вратарю Давиду Райе .

«Эта статистика так бесит. 9 очков отрыва на вершине АПЛ , и мы это устраиваем? Я большую часть матча яростно орал «Вперед!» игрокам, которые меня не слышали.

Артета не любит, когда ему говорят снять ручник, но ему пора снять этот чертов ручник», – написал Морган в X.