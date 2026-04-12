Морган о 38 пасах «Арсенала» своему вратарю в игре с «Борнмутом»: «Артете пора снять чертов ручник. Большую часть матча я орал «Вперед!»
Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган остался недоволен действиями игроков в матче с «Борнмутом» (1:2).
Морган отреагировал на тот факт, что игроки «Арсенала» отдали 38 передач своему вратарю Давиду Райе.
«Эта статистика так бесит. 9 очков отрыва на вершине АПЛ, и мы это устраиваем? Я большую часть матча яростно орал «Вперед!» игрокам, которые меня не слышали.
Артета не любит, когда ему говорят снять ручник, но ему пора снять этот чертов ручник», – написал Морган в X.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5825 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
но недоумок артетка покупает инкапие и дьокереша - два полена
А по делу, Артета уже очень сильно достал большиство фанов Арсенала...
Все игроки атаки у него деградировали до неузнаваемости, если кардильно не сменит свою тактику, то сменить на Сеска в конце сезона 100%, но зная руководство, они ещё и продлят с ним контракт 💩
Артета возводит это все в абсолют. Но лишь как последователь, помешанный на доминировании.
Смотрелось удручающе. Будто Арсенал вел 1:0 в финале ЛЧ.