Быстров про «Зенит» – «Краснодар»: «Явного фаворита нет. Хорошо, если легионеры петербуржцев захотят поиграть в футбол. Кордоба, в отличие от некоторых, бегает по полю»

Быстров про «Зенит» – «Краснодар»: хорошо бы легионеры хозяев захотели поиграть.

Бывший полузащитник «Зенита » и «Краснодара » Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча команд.

Петербургский и краснодарский клуб сегодня сыграют в 24-м туре Мир РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:30 по московскому времени.

– Владимир, какой ваш прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»?

– Я, пожалуй, сегодня не буду делать никакого прогноза. По моему мнению, в предстоящем матче может произойти все что угодно. Мне кажется, что в этой встрече нет явного фаворита. На мой взгляд, мы увидим хорошую игру только в том случае, если легионеры петербургского клуба захотят поиграть в футбол.

– Джон Кордоба является примером для легионеров петербургского клуба?

– Как уже говорил, повторюсь: Кордоба, в отличие от некоторых, как минимум бегает по футбольному полю! (смеется).

– За кого будете болеть в предстоящей встрече?

– А я не болельщик, а просто зритель. Мне хочется наслаждаться футболом, но пока не получается в таких играх, – заявил Быстров.