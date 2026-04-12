Кирьяков о женщине-тренере «Униона»: «Раздевалка, голые мужские тела, душевая – это не укладывается в голове. Смысл только в подогреве интереса. Мужчин должны тренировать мужчины»

Кирьяков о женщине-тренере «Униона»: есть нюансы – раздевалка, душ, голые тела.

Бывший нападающий «Карлсруэ», «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков удивился назначению Мари-Луизе Эты исполняющей обязанности главного тренера «Униона ».

«Неожиданное ноу-хау. Еще никто не додумывался до такой идеи, немцы стали первопроходцами.

Сразу всплывают разные нюансы – раздевалка, голые мужские тела, душевая. Даже не знаю, что из этого выйдет, в голове не укладываются многие вещи.

Много людей даже не знали про «Унион», но сейчас будут следить, что из этого получится. Смысл был только в подогреве интереса к себе. Не думаю, что это решение принято со спортивной точки зрения. Какая-то мышиная возня.

Все-таки немцы стали одними из первых лояльных ко всем таким революционным делам. Когда я играл, то все еще осторожно проявлялось, но сейчас все это стало там обыденностью.

Вот сейчас пошли по такому пути, что женщина в футболе. Это освещается как-то ненормально, но, может, это войдет в практику в Европе.

В России такого однозначно еще долго не будет. Мужчин должны тренировать мужчины», – заявил Кирьяков.

