  • Кирьяков о женщине-тренере «Униона»: «Раздевалка, голые мужские тела, душевая – это не укладывается в голове. Смысл только в подогреве интереса. Мужчин должны тренировать мужчины»
Бывший нападающий «Карлсруэ», «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков удивился назначению Мари-Луизе Эты исполняющей обязанности главного тренера «Униона».

«Неожиданное ноу-хау. Еще никто не додумывался до такой идеи, немцы стали первопроходцами.

Сразу всплывают разные нюансы – раздевалка, голые мужские тела, душевая. Даже не знаю, что из этого выйдет, в голове не укладываются многие вещи.

Много людей даже не знали про «Унион», но сейчас будут следить, что из этого получится. Смысл был только в подогреве интереса к себе. Не думаю, что это решение принято со спортивной точки зрения. Какая-то мышиная возня.

Все-таки немцы стали одними из первых лояльных ко всем таким революционным делам. Когда я играл, то все еще осторожно проявлялось, но сейчас все это стало там обыденностью.

Вот сейчас пошли по такому пути, что женщина в футболе. Это освещается как-то ненормально, но, может, это войдет в практику в Европе.

В России такого однозначно еще долго не будет. Мужчин должны тренировать мужчины», – заявил Кирьяков.

Играла в молодежке с Попп и Марожан, но закончила в 26. Это первая женщина-тренер в истории Бундеслиги

Первая женщина-тренер в топ-лигах: Мари-Луизе Эта возглавила «Унион»

Источник: «Советский спорт»
Тогда что делает женской сборной Красножан, а в баскетбольных командах у девушек тренеры мужики.
Хватит это позволять
Наслаждается видами :))
тут наоборот всё круто: раздевалка, голые женские тела, массажное масло, поцелуи, стоны...
извините, увлёкся.
стесняюсь спросить, а что делает тренер мужик в общей душевой вместе с голыми игроками своей команды? тактику разбирают? ))
это что за традиционные ценности такие у Кирьякова были в его карьере? ))))))
Вот меня тоже насторожило, что человек в тренерской работе первым делом упоминает голые мужские тела ... ))
Ломает шеи в душе, спроси у Саламыча😼
Естественное, голые мужские тела - первое,о чем он подумал. Кто б сомневался.
Комментарий скрыт
А в женской пахнет лучше?
Кирьяков никогда не ходил в немецкую баню, сразу видно
Кстати, странно, да - он же много лет играл в Германии, должен знать, по идее.
"Раздевалка, голые мужские тела, душевая..." и тренер-женщина - так Кирьяков написал годный сценарий для немецкого неигрового кино
Не исключено, что он сам хотел бы сыграть там одну из главных ролей ))
Артхаусная лента "Станислав Саламович и душевая"
Что насчёт немецких бань?
Комментарий скрыт
Это к Глушакову.
Ну, в душевую с голыми мужиками она может не ходить. Как и мужикам-тренерам не стоит в душ с игроками идти
Не, ну всё правильно говорит - заходит тренерица в раздевалку, а там Дзюба и Азмун.
Ей обидно будет)
"Во-первых здравствуйте" скажет она игрокам
А тренер мужик любит пялиться на сардельки игроков?
В Рыбинске да
А ты любишь пялиться на сардельки других мужиков в бане или общественных туалетах?
Ну если б он такое в Европе сказал, судьба Рубилеса показалась бы конфеткой.
«У губ твоих конфетный, конфетный вкус»
Навеяло Рубиалесом и «конфеткой»)
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» против «Реала», «Арсенал» сыграет со «Спортингом» в ответном матче
2 минуты назад
Экс-гендиректора «Тамбова» Коновалову оправдали по делу о хищении 708 тысяч рублей субсидии от области: «В деянии подсудимой отсутствует состав преступления»
4 минуты назад
Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 23 лет за последние полгода. Йылдыз – 2-й, Заир-Эмери – 3-й, Виртц – 4-й, Кубарси – 5-й, Беллингем – 6-й, Шерки – 10-й (CIES)
13 минут назад
Дасаев про Сафонова: «Не хочется ничего особо говорить, чтобы не сглазить. Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно 6-7 лет. Посмотрим, что будет дальше»
30 минут назад
Смородская о словах Мостового про женщину-тренера «Униона»: «Дурак и шовинист. Это говорит об отсталости в развитии у России. Женщина может быть кем угодно, если может выиграть конкуренцию»
39 минут назад
Магуайр за слова «Вы все – гребаное посмешище» дисквалифицирован на игру с «Челси» и выплатит 30 тысяч фунтов штрафа. Защитник «МЮ» крикнул это резервному арбитру матча с «Борнмутом»
40 минут назад
В какой форме играет «Реал»? Определите подделку
44 минуты назадТесты и игры
Кассано считает, что мог бы превзойти Баджо, Тотти и Дель Пьеро: «Я нравлюсь себе гораздо больше. Но я так и не достиг своего пика»
46 минут назад
Мажич об эпизоде с Педро и Сперцяном: «Вердикт ЭСК – желтая карточка и штрафной. Решение не было единогласным, принято большинством голосов. Это очень сложный момент»
58 минут назад
Перес верит в камбэк «Реала» после 1:2 с «Баварией»: «За этим мы и приехали»
58 минут назад
