Аршавин о том, какой «Спартак» клуб: «Выбирающийся из ямы»

Экс-капитан «Зенита » Андрей Аршавин высказался о матче FONBET Кубка России между петербургским клубом и «Спартаком » (0:0, 6:7 по пенальти).

– Мне кажется, «Спартак» приехал контролировать мяч, не давая «Зениту» создать много возможностей для гола. Это получилось, но в ущерб тому, что сами спартаковцы играли до штрафной, потому что не было нападающего. А когда выпустили нападающего, убрали того, кто единственный может отдать... Повезло в серии пенальти.

– Что думаете о манере, когда Барко так бьет пенальти. Что за мода такая – подпрыгивать перед ударом.

– По-пижонски. Хотел поиздеваться.

– Что скажете о Кондакове?

– Он мог решить судьбу матча, но Максименко потащил. А пенальти может промазать любой.

– После этой победы надо сказать, что «Спартак» – суперклуб. Топ-клуб?

– Давайте подождем, как они с ЦСКА сыграют.

– А сейчас какой «Спартак» клуб?

– Выбирающийся из ямы, – сказал Аршавин.