Аршавин о том, какой «Спартак» клуб: «Выбирающийся из ямы»

Экс-капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче FONBET Кубка России между петербургским клубом и «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти).

– Мне кажется, «Спартак» приехал контролировать мяч, не давая «Зениту» создать много возможностей для гола. Это получилось, но в ущерб тому, что сами спартаковцы играли до штрафной, потому что не было нападающего. А когда выпустили нападающего, убрали того, кто единственный может отдать... Повезло в серии пенальти.

– Что думаете о манере, когда Барко так бьет пенальти. Что за мода такая – подпрыгивать перед ударом.

– По-пижонски. Хотел поиздеваться.

– Что скажете о Кондакове?

– Он мог решить судьбу матча, но Максименко потащил. А пенальти может промазать любой.

– После этой победы надо сказать, что «Спартак» – суперклуб. Топ-клуб?

– Давайте подождем, как они с ЦСКА сыграют.

– А сейчас какой «Спартак» клуб?

– Выбирающийся из ямы, – сказал Аршавин.

Источник: «РБ Спорт»
43 комментария
Шава как всегда хорош,все по факту)
Андюха даже о своем Зените говорит без подобострастия, часто по делу критикует.
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Андрей за словом в карман не лезет
Андрей за свои слова не отвечает, зенит - это полное зеро без судей
обидчивый какой.
Да нет в России топ клубов. Их а мире по пальцвм пересчитать. Хотя у каждого есть свои критерии. Для кого и чемпион водокачки - супер клуб.
Ну тут меряют относительно нашего чемпионата
Естественно речь про РПЛ. Тут даже добавлять не нужно, о чем речь идет.
В России есть 6 топ-клубов. Зенит, Краснодар и 4 московские команды. Именно эти команды забирают почти все трофеи, ведут борьбу за самые высокие места в РПЛ, имеют качественную инфраструктуру, болельщиков, академии, историю. Эти клубы совершают дорогие трансферы, платят самые большие контракты и т.д. Это все и говорит, что клуб является топом по меркам РПЛ.
Никто и не собирается сравнивать российские клубы с Барсой и Реалом вроде.
причем яма бесконечная, этакие танталовы муки
молодец, что представился

сказать-то что хотел?

бгг
очень не хороший сотрудник газпрома )
Выбирающийся из ямы, чтобы залезть в следующую. Шамонин простил.
