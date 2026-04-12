Аршавин о том, какой «Спартак» клуб: «Выбирающийся из ямы»
Экс-капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче FONBET Кубка России между петербургским клубом и «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти).
– Мне кажется, «Спартак» приехал контролировать мяч, не давая «Зениту» создать много возможностей для гола. Это получилось, но в ущерб тому, что сами спартаковцы играли до штрафной, потому что не было нападающего. А когда выпустили нападающего, убрали того, кто единственный может отдать... Повезло в серии пенальти.
– Что думаете о манере, когда Барко так бьет пенальти. Что за мода такая – подпрыгивать перед ударом.
– По-пижонски. Хотел поиздеваться.
– Что скажете о Кондакове?
– Он мог решить судьбу матча, но Максименко потащил. А пенальти может промазать любой.
– После этой победы надо сказать, что «Спартак» – суперклуб. Топ-клуб?
– Давайте подождем, как они с ЦСКА сыграют.
– А сейчас какой «Спартак» клуб?
– Выбирающийся из ямы, – сказал Аршавин.
В России есть 6 топ-клубов. Зенит, Краснодар и 4 московские команды. Именно эти команды забирают почти все трофеи, ведут борьбу за самые высокие места в РПЛ, имеют качественную инфраструктуру, болельщиков, академии, историю. Эти клубы совершают дорогие трансферы, платят самые большие контракты и т.д. Это все и говорит, что клуб является топом по меркам РПЛ.
Никто и не собирается сравнивать российские клубы с Барсой и Реалом вроде.
