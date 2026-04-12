4

Акинфеев и Лукин не сыграют с «Сочи» из-за повреждений

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник армейцев Матвей Лукин пропускают матч с «Сочи».

Команды играют (0:0, первый тайм) в матче 24‑го тура Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Против «Сочи» недоступны для тренерского штаба по медицинским показаниям Игорь Акинфеев и Матвей Лукин.

Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре с «Крыльями Советов». Сейчас он проходит курс терапии, в течение ближайших 5-7 дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться.

Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в матче с «Акроном», – сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЭдуард Безуглов
logoтравмы
logoМатвей Лукин
logoСочи
logoАкрон
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Заканчивать пора. Обоим
Вовремя вы слились 😂😂🤦🏻🔴🔵
Читайте новости футбола в любимой соцсети
