Акинфеев и Лукин не сыграют с «Сочи» из-за повреждений

Акинфеев и Лукин не сыграют с «Сочи» из-за травм.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник армейцев Матвей Лукин пропускают матч с «Сочи».

Команды играют (0:0, первый тайм) в матче 24‑го тура Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Против «Сочи» недоступны для тренерского штаба по медицинским показаниям Игорь Акинфеев и Матвей Лукин .

Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре с «Крыльями Советов». Сейчас он проходит курс терапии, в течение ближайших 5-7 дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться.

Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в матче с «Акроном», – сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.