Де Хеа о Кэррике в «МЮ»: «Майкл проделывает потрясающую работу, они хорошо играют. Он знает, что чувствуют игроки. Надеюсь, они смогут выйти в ЛЧ и продолжат расти»

Де Хеа о Кэррике в «МЮ»: потрясающая работа, они хорошо играют, он невероятен.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед » Давид Де Хеа высоко оценил работу Майкла Кэррика в качестве главного тренера манкунианцев.

Де Хеа и Кэррик вместе играли в «Юнайтед» с 2011 по 2018 год. За это время они завоевали титул АПЛ , Кубок Англии и трофей Лиги Европы.

«Он просто невероятен. Он отличный парень. Он знает, что чувствуют игроки, поэтому с ним легко разговаривать.

Он проделывает потрясающую работу. «Юнайтед» сейчас выигрывает много матчей, играет хорошо.

Надеюсь, они смогут завоевать путевку в Лигу чемпионов и продолжат расти», – сказал Де Хеа, ныне выступающий за «Фиорентину», в интервью TNT Sports.