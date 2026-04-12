Де Хеа о Кэррике в «МЮ»: «Майкл проделывает потрясающую работу, они хорошо играют. Он знает, что чувствуют игроки. Надеюсь, они смогут выйти в ЛЧ и продолжат расти»
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высоко оценил работу Майкла Кэррика в качестве главного тренера манкунианцев.
Де Хеа и Кэррик вместе играли в «Юнайтед» с 2011 по 2018 год. За это время они завоевали титул АПЛ, Кубок Англии и трофей Лиги Европы.
«Он просто невероятен. Он отличный парень. Он знает, что чувствуют игроки, поэтому с ним легко разговаривать.
Он проделывает потрясающую работу. «Юнайтед» сейчас выигрывает много матчей, играет хорошо.
Надеюсь, они смогут завоевать путевку в Лигу чемпионов и продолжат расти», – сказал Де Хеа, ныне выступающий за «Фиорентину», в интервью TNT Sports.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Если летом пригласят другого «более статусного» тренера, будут клоунами🤡
Одна легенда нашего МЮ сказала про другую легенду нашего МЮ)
Кэррик за один неполный сезон втащил МЮ в топ-3, чего и ЭТХ, и Аморим не могли добиться за четыре года суммарно (багаж Сульшера не в счёт). Это всё, что нужно знать про селекцию Юнайтед.
