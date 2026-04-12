Де Хеа о Кэррике в «МЮ»: «Майкл проделывает потрясающую работу, они хорошо играют. Он знает, что чувствуют игроки. Надеюсь, они смогут выйти в ЛЧ и продолжат расти»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высоко оценил работу Майкла Кэррика в качестве главного тренера манкунианцев.

Де Хеа и Кэррик вместе играли в «Юнайтед» с 2011 по 2018 год. За это время они завоевали титул АПЛ, Кубок Англии и трофей Лиги Европы.

«Он просто невероятен. Он отличный парень. Он знает, что чувствуют игроки, поэтому с ним легко разговаривать.

Он проделывает потрясающую работу. «Юнайтед» сейчас выигрывает много матчей, играет хорошо.

Надеюсь, они смогут завоевать путевку в Лигу чемпионов и продолжат расти», – сказал Де Хеа, ныне выступающий за «Фиорентину», в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Если летом пригласят другого «более статусного» тренера, будут клоунами🤡
Одна легенда нашего МЮ сказала про другую легенду нашего МЮ)
Кэррик за один неполный сезон втащил МЮ в топ-3, чего и ЭТХ, и Аморим не могли добиться за четыре года суммарно (багаж Сульшера не в счёт). Это всё, что нужно знать про селекцию Юнайтед.
«МЮ» больше всех в АПЛ набрал очков за отрезок при Кэррике. Попадание в ЛЧ – уже почти гарантия
2 апреля, 18:29
Вратарь «МЮ» Ламменс: «Кэррик умеет ясно объяснять. Иногда тренеры придумывают сложные схемы, некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень»
31 марта, 14:15
Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: «Последние несколько месяцев были спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Майкл всегда нравился мне как тренер, в нем чувствуется спокойствие – то, что нужно «Юнайтед»
29 марта, 21:31
Майкл Оуэн: «Если Кэррика уволят, а новый тренер слабо стартует, руководство «МЮ» линчуют. Майкла надо оставить. После Фергюсона перепробовали все, но провалились, а сейчас побеждают»
23 марта, 16:59
