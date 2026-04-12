  Флорентино Перес: «Мадридизм – это работа, самопожертвование, смирение, уважение. «Реал» – лучший и самый любимый клуб мира благодаря этим ценностям»
Флорентино Перес: «Мадридизм – это работа, самопожертвование, смирение, уважение. «Реал» – лучший и самый любимый клуб мира благодаря этим ценностям»

Перес: мадридизм – это работа, смирение, уважение, у нас лучший клуб.

Президент «Реала» Флорентино Перес на церемонии вручения памятных знаков сосьос за 50 и 60 лет боления за клуб высказался про дух и ценности «сливочных».

«Это одно из самых волнующих мероприятий, которые мы проводим в нашем клубе. Это особенно приятный момент, и я уверен, что это один из тех дней, которые вы никогда не забудете.

Это мероприятие призвано поблагодарить вас за вашу преданность и приверженность делу и, прежде всего, за то, что вы посвятили всю свою жизнь нашему «Реалу». Сегодня вы получите золотые значки, которыми мы подтверждаем ваш статус постоянных сосьос нашего клуба на протяжении 50-60 лет.

Как президент «Реала» я испытываю глубокую гордость за всех вас. Сегодня вы наверняка вспомните своих отцов, матерей, бабушек и дедушек, тех родственников и друзей, вместе с которыми вы научились жить в мадридизме. О тех, кто научил вас, что значит быть из «Мадрида».

Мадридизм – это отношение к жизни, связанное с работой, самопожертвованием, со стремлением к постоянному совершенствованию, со смирением, уважением, общением и солидарностью. Со всеми этими ценностями, которые оставили след в истории нашего клуба.

Вместе мы стали свидетелями значительной части истории нашего клуба. Но все, чего мы достигли, случилось потому, что мы создали большую семью. «Реал Мадрид» – лучший клуб в мире, самый титулованный, а также самый любимый и вызывающий восхищение благодаря нашим ценностям и единству, которое мы сумели создать в хорошие времена, а также в самых сложных обстоятельствах», – сказал Перес.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
Ездит по ушам во время провального сезона
Ответ Фанат Дзюбы
Ездит по ушам во время провального сезона
Комментарий удален пользователем
Ответ b_igh
Комментарий удален пользователем
Интересно, сколько у «Реала» останется вот таких, как ты, поклонников из России после 10 провальных сезонов?) Большая часть поклонников у этого клуба образовалась после судейских трофеев))
А реалТВ в курсе про смирение, солидарность и уважение? :))
Поехавшие деды очень опасны для мира, как выяснилось
Винни с Арбелоа, пожалуйста, оставайтесь подольше в реале, перец, ты удачно руководишь
Чето вообще не про Реал. Где было уважение, когда они на вручение золотого мяча на полетели всей командой?
Самый любимый клуб мира-весьма спорное утверждение.
Вот с тремя пунктами как раз таки у вас большая проблема: смирение, уважение и самопожертвование. Вы просто посмотрите на Винисиуса, Мбаппе и Беллингема. Они олицетворяют да у вас эти понятия. Особенно Винисиус, прям пример для подражания понятия уважение. Перес больше разговаривает как политик а не директор спортивного клуба
Особенно отмечу СМИРЕНИЕ и УВАЖЕНИЕ в мадридизме. И самый яркий пример - Винисиус. Он смиренный и уважительный. Остальные тянутся за ним. Но Реал ТВ по смирению и уважению переплюнет даже Винисиуса!!!
Фанаты Реала, в большинстве своем, люди-сороки. В 80-хх и начале 90-хх болельщики Реала были как вымирающий вид.
Смирение и уважение после того, как они обиделись, что ЗМ получил Родри и проигнорировали церемонию или уважение это когда Хаби Алонсо пытался сделать коридор Барсе после Суперкубка, а игроки из уважения его послали...
