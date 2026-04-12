Флорентино Перес: «Мадридизм – это работа, самопожертвование, смирение, уважение. «Реал» – лучший и самый любимый клуб мира благодаря этим ценностям»

Перес: мадридизм – это работа, смирение, уважение, у нас лучший клуб.

Президент «Реала» Флорентино Перес на церемонии вручения памятных знаков сосьос за 50 и 60 лет боления за клуб высказался про дух и ценности «сливочных».

«Это одно из самых волнующих мероприятий, которые мы проводим в нашем клубе. Это особенно приятный момент, и я уверен, что это один из тех дней, которые вы никогда не забудете.

Это мероприятие призвано поблагодарить вас за вашу преданность и приверженность делу и, прежде всего, за то, что вы посвятили всю свою жизнь нашему «Реалу». Сегодня вы получите золотые значки, которыми мы подтверждаем ваш статус постоянных сосьос нашего клуба на протяжении 50-60 лет.

Как президент «Реала» я испытываю глубокую гордость за всех вас. Сегодня вы наверняка вспомните своих отцов, матерей, бабушек и дедушек, тех родственников и друзей, вместе с которыми вы научились жить в мадридизме. О тех, кто научил вас, что значит быть из «Мадрида».

Мадридизм – это отношение к жизни, связанное с работой, самопожертвованием, со стремлением к постоянному совершенствованию, со смирением, уважением, общением и солидарностью. Со всеми этими ценностями, которые оставили след в истории нашего клуба.

Вместе мы стали свидетелями значительной части истории нашего клуба. Но все, чего мы достигли, случилось потому, что мы создали большую семью. «Реал Мадрид » – лучший клуб в мире, самый титулованный, а также самый любимый и вызывающий восхищение благодаря нашим ценностям и единству, которое мы сумели создать в хорошие времена, а также в самых сложных обстоятельствах», – сказал Перес.

