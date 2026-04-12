Россия предложила Египту провести матч в июне – стороны обсуждают вопрос (Sport24)

Сборные России и Египта могут провести BetBoom товарищеский матч в июне.



По информации Sport24, РФС отправил в Египетскую футбольную ассоциацию письмо с предложением провести игру в июне – в паузу перед стартом чемпионата мира.



В настоящее время стороны обсуждают возможность организации матча, дату и место его проведения.

На данный момент сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА, сборная России – 36-е. Египтяне примут участие в предстоящем ЧМ.