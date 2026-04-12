Россия предложила Египту провести матч в июне – стороны обсуждают вопрос (Sport24)

Россия предложила Египту сыграть в июне.

Сборные России и Египта могут провести BetBoom товарищеский матч в июне.

По информации Sport24, РФС отправил в Египетскую футбольную ассоциацию письмо с предложением провести игру в июне – в паузу перед стартом чемпионата мира.

В настоящее время стороны обсуждают возможность организации матча, дату и место его проведения.

На данный момент сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА, сборная России – 36-е. Египтяне примут участие в предстоящем ЧМ.

Прощальный матч Карпина в качестве Главного?
Салах к нам не поедит:).
Ответ Ю. Евгеньевич
Салах к нам не поедит:).
Почему?
Ответ Ю. Евгеньевич
Салах к нам не поедит:).
Почему не поедит? Рамадан уже к этого времени закончится, так что голодным не останется
Если Салах к нам не поедет, значит мы поедем в Шарм-эль-Шейх
Комментарий удален пользователем
Ответ Ю. Евгеньевич
Комментарий удален пользователем
да он и в прошлую паузу за сборную не играл
Салах не будет играть ) готов поспорить с любым
Материалы по теме
Генсек федерации ДР Конго Чимпумпу о матче с Россией: «Нет никаких проблем сыграть в июне. Мы как раз ищем соперников перед ЧМ, будем ждать предложения»
8 апреля, 11:27
В Ираке сообщили, что матч с Россией возможен в июне: «Примем решение. Пока определились только с одним соперником – сборной Испании»
5 апреля, 09:38
Литвинов о сборной России: «Все уже заждались и в предвкушении изменений. Может, завтра скажут, что возвращаемся»
2 апреля, 06:28
Комличенко о сборной: «Мы ни за что не боремся. Но когда соперники хорошие, то смотреть всем интереснее»
2 апреля, 05:53
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
1 минуту назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
