  Мартынович о Мбаппе: «Он как лань – срывается и улетает с двух шагов. Классно открывается, может создать момент из ничего. Но в отборе почти не участвует, и у «Реала» возникают проблемы»
Мартынович о Мбаппе: «Он как лань – срывается и улетает с двух шагов. Классно открывается, может создать момент из ничего. Но в отборе почти не участвует, и у «Реала» возникают проблемы»

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался об игре против форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

Команда из Казахстана встречалась с мадридским клубом в рамках общего этапа Лиги чемпионов и потерпела поражение со счетом 0:5.

«Мбаппе как лань – срывается с места и улетает с двух шагов. Классно открывается.

Наверное, у Мбаппе тоже есть слабые места – например, в отборе он почти не участвует. Когда два-три человека из черновой работы выключаются, у «Реала» периодически возникают проблемы.

Футбол сейчас такой, что отрабатывать все должны. Зато Мбаппе может создать момент из ничего», – сказал Мартынович.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Что не очень то и создать может, он все больше балабол
Экс-судья Фернандес изменил мнение об эпизоде с Мбаппе после кадров с кровью на лице форварда «Реала» от удара Рейса: «Момент заслуживал пенальти»
11 апреля, 19:51
Кровь на лице Мбаппе после удара Рейса не показали в трансляции. Ла Лига отрицает, что это сделали специально
11 апреля, 15:06
Арбелоа про 1:1 с «Жироной»: «Реал» провел не самый выдающийся матч, но должен был победить, вот и все. Насчет Винисиуса и Мбаппе не волнуюсь, они в пятерке лучших игроков мира»
10 апреля, 22:07
Умтити не согласен с Мбаппе, что играть в обороне легче всего: «Ошибешься – сразу заплатишь. Форвард может ошибиться 10 раз за матч. Не знаю, почему он так сказал, я с ним поговорю»
6 апреля, 15:40
