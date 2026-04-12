Мартынович о Мбаппе: «Он как лань – срывается и улетает с двух шагов. Классно открывается, может создать момент из ничего. Но в отборе почти не участвует, и у «Реала» возникают проблемы»

Мартынович о Мбаппе: летит как лань, открывается, но в отборе почти не участвует.

Капитан «Кайрата » Александр Мартынович высказался об игре против форварда «Реала» Килиана Мбаппе .

Команда из Казахстана встречалась с мадридским клубом в рамках общего этапа Лиги чемпионов и потерпела поражение со счетом 0:5.

«Мбаппе как лань – срывается с места и улетает с двух шагов. Классно открывается.

Наверное, у Мбаппе тоже есть слабые места – например, в отборе он почти не участвует. Когда два-три человека из черновой работы выключаются, у «Реала » периодически возникают проблемы.

Футбол сейчас такой, что отрабатывать все должны. Зато Мбаппе может создать момент из ничего», – сказал Мартынович.