Мартынович о Мбаппе: «Он как лань – срывается и улетает с двух шагов. Классно открывается, может создать момент из ничего. Но в отборе почти не участвует, и у «Реала» возникают проблемы»
Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался об игре против форварда «Реала» Килиана Мбаппе.
Команда из Казахстана встречалась с мадридским клубом в рамках общего этапа Лиги чемпионов и потерпела поражение со счетом 0:5.
«Мбаппе как лань – срывается с места и улетает с двух шагов. Классно открывается.
Наверное, у Мбаппе тоже есть слабые места – например, в отборе он почти не участвует. Когда два-три человека из черновой работы выключаются, у «Реала» периодически возникают проблемы.
Футбол сейчас такой, что отрабатывать все должны. Зато Мбаппе может создать момент из ничего», – сказал Мартынович.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Что не очень то и создать может, он все больше балабол
