  Агент Батракова о «ПСЖ»: «Мне сложно сказать, прилетят ли их представители в Москву. Информация подтверждает, что Алексей заслуживает внимания больших клубов»
Агент Батракова о «ПСЖ»: «Мне сложно сказать, прилетят ли их представители в Москву. Информация подтверждает, что Алексей заслуживает внимания больших клубов»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова, прокомментировал информацию о том, что «ПСЖ» заинтересован в подписании хавбека «Локомотива».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что парижский клуб рассматривает возможность подписания 20-летнего игрока в летнее трансферное окно. Отмечалось, что скоро представитель «ПСЖ» должен прилететь в Москву для личных переговоров. 

«Мне сложно сказать, прилетят или нет представители «ПСЖ» в Москву. Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов. Так или иначе информация в прессе появляется.

Говорить более предметно можно будет после того, как хотя бы будет непосредственное обращение в «Локомотив». Тогда уже можно будет сказать что-то более или менее уверенно.

На сегодняшний день информация подтверждает лишь то, что Алексей заслуживает внимания больших клубов», – сказал Кузьмичев.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5822 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
надеюсь, он эту чушь самому Батракову не втирает, а только на вынос выдает.
сказал бы "Марсель" или "Монако", так нет, сразу в ПСЖ поедет. И с кем, по его мнеиею, Алексей должен будет за место бороться? С Витиньей и Невешем? Ну удачи, чо...
16млн не риск для ПСЖ, полгодика посмотрят на него лично, потом если что, отдадут в аренду. Сафонова полтора года ждали
Да его и не видно полсезона, немножко опекать начали и пропал Алёша....
Ответ Free1971
Да его и не видно полсезона, немножко опекать начали и пропал Алёша....
Типичный весенний Локо, у всей команды не идет весна уже которой сезон…
Ответ Free1971
Да его и не видно полсезона, немножко опекать начали и пропал Алёша....
А до этого х забивали на него?)) типа пусть разбирается, мешать не будем.
Ну ок, допустим начали акцент на нем делать. Но это потому, что его одноклубники совершенно иного уровня и не так критично сместить концентрацию на Батракова. А в европейском топ клубе за такой акцент накажет даже крайний защитник.
Так что не придумывайте, смотрите футбол и радуйтесь
Интересно, на замену кому в псж? 🤔
Не думаю что он сможет кого-то вытеснить из основы псж
Вот как агент Батракова поднимает ему трансферную стоимость, там даже обращения в Локо нет, а внимание больших клубов есть!
Че то сбивают пацана. Не те приоритеты у сего товарища. Фокус только на бабле, а не на том, чтобы помочь Алексею дальше совершенствоваться и делать правильные выборы в жизни.

Клоун да и только. Советую Алексею сменить агента, который будет думать о более важных вещах, пока не загубил свою карьеру.
Лёше надо прибавлять, он как и вся команда не впечатляет последние игры
Прилетят. В голубом вертолете и бесплатно покажут кино
Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Надо брать чемоданы и уезжать, если есть интерес. Никто не гарантирует, что все получится, но партнеры помогут с адаптацией – там есть Сафонов»
10 апреля, 19:36
«Батраков больше распиаренный, феноменальных качеств у него нет. Ничего российский футбол не потеряет, если он уйдет. «ПСЖ» может купить более приличных игроков». Заварзин о хавбеке «Локо»
9 апреля, 19:09
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
9 апреля, 11:36
Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Не буду комментировать. Алексеем интересуются многие команды из Европы, он активно изучает английский»
9 апреля, 10:22
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
1 минуту назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
