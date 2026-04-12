Агент Батракова о «ПСЖ»: «Мне сложно сказать, прилетят ли их представители в Москву. Информация подтверждает, что Алексей заслуживает внимания больших клубов»
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова, прокомментировал информацию о том, что «ПСЖ» заинтересован в подписании хавбека «Локомотива».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что парижский клуб рассматривает возможность подписания 20-летнего игрока в летнее трансферное окно. Отмечалось, что скоро представитель «ПСЖ» должен прилететь в Москву для личных переговоров.
«Мне сложно сказать, прилетят или нет представители «ПСЖ» в Москву. Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов. Так или иначе информация в прессе появляется.
Говорить более предметно можно будет после того, как хотя бы будет непосредственное обращение в «Локомотив». Тогда уже можно будет сказать что-то более или менее уверенно.
На сегодняшний день информация подтверждает лишь то, что Алексей заслуживает внимания больших клубов», – сказал Кузьмичев.
сказал бы "Марсель" или "Монако", так нет, сразу в ПСЖ поедет. И с кем, по его мнеиею, Алексей должен будет за место бороться? С Витиньей и Невешем? Ну удачи, чо...
Ну ок, допустим начали акцент на нем делать. Но это потому, что его одноклубники совершенно иного уровня и не так критично сместить концентрацию на Батракова. А в европейском топ клубе за такой акцент накажет даже крайний защитник.
Так что не придумывайте, смотрите футбол и радуйтесь
Клоун да и только. Советую Алексею сменить агента, который будет думать о более важных вещах, пока не загубил свою карьеру.