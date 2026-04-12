Агент Батракова о «ПСЖ»: «Мне сложно сказать, прилетят ли их представители в Москву. Информация подтверждает, что Алексей заслуживает внимания больших клубов»

Агент Батракова: не знаю, прилетит ли кто-то из «ПСЖ», интерес топ-клубов есть.

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова , прокомментировал информацию о том, что «ПСЖ» заинтересован в подписании хавбека «Локомотива ».

Ранее «Чемпионат» сообщил , что парижский клуб рассматривает возможность подписания 20-летнего игрока в летнее трансферное окно. Отмечалось, что скоро представитель «ПСЖ » должен прилететь в Москву для личных переговоров.

«Мне сложно сказать, прилетят или нет представители «ПСЖ» в Москву. Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов. Так или иначе информация в прессе появляется.

Говорить более предметно можно будет после того, как хотя бы будет непосредственное обращение в «Локомотив». Тогда уже можно будет сказать что-то более или менее уверенно.

На сегодняшний день информация подтверждает лишь то, что Алексей заслуживает внимания больших клубов», – сказал Кузьмичев.