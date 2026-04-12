Флорентино Перес: «У «Реала» самый богатый список титулов в истории спорта – 58 за последние 15 лет. Никто не сдается в этом клубе»

Флорентино Перес: У «Реала» самый богатый список титулов в истории спорта.

Президент «Реала » Флорентино Перес на церемонии вручения памятных знаков членам клуба за 50 и 60 лет боления за клуб высказался о трофеях мадридского клуба и ценностях.

«Вы, посвятившие свою жизнь «Реалу», хорошо знаете, что здесь никто не сдается. Мы будем продолжать бороться, год за годом, до самого последнего момента, чтобы попытаться пополнить самый богатый список титулов в истории спорта, которым обладает именно «Реал».

За последние 15 лет мы завоевали 58 титулов, в том числе 6 футбольных кубков Лиги чемпионов и 3 Кубка Европы по баскетболу. Это демонстрирует наш уровень требовательности, но также заставляет нас задуматься: мы должны оценивать вещи по достоинству и осознавать, насколько сложно добиться каждой победы и каждого титула», – сказал Перес.