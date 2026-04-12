Флорентино Перес: «У «Реала» самый богатый список титулов в истории спорта – 58 за последние 15 лет. Никто не сдается в этом клубе»
Президент «Реала» Флорентино Перес на церемонии вручения памятных знаков членам клуба за 50 и 60 лет боления за клуб высказался о трофеях мадридского клуба и ценностях.
«Вы, посвятившие свою жизнь «Реалу», хорошо знаете, что здесь никто не сдается. Мы будем продолжать бороться, год за годом, до самого последнего момента, чтобы попытаться пополнить самый богатый список титулов в истории спорта, которым обладает именно «Реал».
За последние 15 лет мы завоевали 58 титулов, в том числе 6 футбольных кубков Лиги чемпионов и 3 Кубка Европы по баскетболу. Это демонстрирует наш уровень требовательности, но также заставляет нас задуматься: мы должны оценивать вещи по достоинству и осознавать, насколько сложно добиться каждой победы и каждого титула», – сказал Перес.
А про выплаты негрейре на протяжении 17-ти лет, чё не вспомнил?
Флорентино уволил Алонсо не потому что "захотел", а потому что тренер по-просту потерял раздевалку. У Хаби был конфликт почти с каждым лидером Реала. Может дело не в игроках, которые кстати раньше никогда не скандалили с тренерами?
Со сколькими тренерами были конфликт у Винисиуса? Правильно только один - Хаби Алонсо. Он умудрился испортить отношения даже с ВАЛЬВЕРДЕ. И я понимаю уругвайца, когда тренер боится за своё место и ставит тебя на полсезона в защиту, лишь бы не выдвинуть из Кастильи профильного правого защитника.
Алонсо просто напросто не был готов к такому большому клубу как Реал. И я не удивлюсь, если у него и в Ливерпуле ничего не получится с такими методами, которыми он придерживался Мадриде.
Чтобы игроки бились за тебя, ты должен доказать что это стоит того. Построить правильные отношения и уже потом говорить про идеи. Это элементарная вещь в тренерском ремесле, но увы Хаби решил про это забыть.