«Локо» и «Крылья» договорились о прекращении аренды Ракова

Владимир Кузьмичев, агент форварда «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», высказался о будущем футболиста.

«На сегодняшний день можно сказать, что клубы договорились о прекращении арендного соглашения Вадима Ракова. Мы ждем понедельника, чтобы это подписать на бумаге.

Формально договоренности есть, осталось дождаться подписи двух сторон. После этого мы дождемся, что скажут доктора «Локомотива» о восстановлении Вадима. На данный момент он проходит консервативный курс лечения», – сказал Кузьмичев. 

В сезоне-2025/26 Раков провел 11 матчей за «Крылья» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее стало известно, что Раков травмировался на тренировке после того, как пошел в стык прооперированной ранее ногой. Форвард, арендованный самарским клубом у «Локомотива», не играл с ноября – в декабре он перенес операцию в связи с травмой плюсневой кости.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Надеемся, что восстановится от травмы и в следующем сезоне поможет Локо
Ответ Roman
Если бы не травма, ненулевая вероятность, что его бы отдали в Спам, в счёт сделки по Пруцеву.
А так - надо на ноги поставить, пока до следующего сезона время есть.
Ответ Roman
Надейся и жди
Вся жизнь впереди
Здоровья! Жаль, так хорошо в Крылышках начал...
Вадим, спасибо! Искренне желаю удачи и здоровья!!! Мое мнение - вырастешь в большого игрока, все данные для этого есть!!! Удачи!
Раков большую пользу принес Крыльям в начале сезона. Игрок так-то хороший, но сильно хрустальный.
Свой вклад внёс. Благодаря его голам КС пока не в зоне прямого вылета.
Пусть восстанавливается и помогает Локо в атаке. Парень одарённый.В нападении лучший вариант,чем некоторые которые сейчас выходят.
Вадим Хрустальнов
Продавать его. После его гола в ворота родного клуба и радостного отмечания - пофиг на такого. Плюс ломучий
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
