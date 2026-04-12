«Локо» и «Крылья» договорились о прекращении аренды Ракова

Владимир Кузьмичев, агент форварда «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», высказался о будущем футболиста.

«На сегодняшний день можно сказать, что клубы договорились о прекращении арендного соглашения Вадима Ракова. Мы ждем понедельника, чтобы это подписать на бумаге.

Формально договоренности есть, осталось дождаться подписи двух сторон. После этого мы дождемся, что скажут доктора «Локомотива» о восстановлении Вадима. На данный момент он проходит консервативный курс лечения», – сказал Кузьмичев.

В сезоне-2025/26 Раков провел 11 матчей за «Крылья» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее стало известно, что Раков травмировался на тренировке после того, как пошел в стык прооперированной ранее ногой. Форвард, арендованный самарским клубом у «Локомотива », не играл с ноября – в декабре он перенес операцию в связи с травмой плюсневой кости.