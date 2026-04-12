«Кан поехал бы на ЧМ со сломанными рукой и ногой. Джамал пока не в лучшей форме, но прогрессирует». Компани о совете Оливера хавбеку пропустить чемпионат мира

Компани о словах Кана про Мусиалу: он бы был на ЧМ со сломанными рукой и ногой.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на слова Оливера Кана про Джамала Мусиалу .

Ранее бывший вратарь мюнхенцев и сборной Германии заявил про немецкого хавбека: «Ему стоит отказаться от участия в ЧМ . Если я чувствую, что что-то в моей игре не так, тогда нужно работать над собой, чтобы снова быть готовым».

«Джамал Мусиала пока не в лучшей форме, но это нормально. Он прогрессирует. Пожалуйста, будьте терпеливы с ним, он на правильном пути. Это выступление стало шагом в правильном направлении.

Однажды я видел Оливера Кана на тренировке. Это было невероятно. Он отправился бы на чемпионат мира со сломанными рукой и ногой. Это комплимент», – смеясь сказал Компани после матча с «Санкт-Паули » (5:0).

Мусила, отметившийся в игре голом, подчеркнул, что не читал точную цитату Кана.

«Я определенно хочу поехать на чемпионат мира. Моя цель – максимально помочь команде до конца сезона, а затем сделать то же самое для национальной команды.

Это был хороший матч, я все больше включаюсь в игру и забил гол. Я доволен своей игрой. Каждая минута, которую я получаю, полезна для меня.

Я сделал шаг вперед, но мне еще многое предстоит сделать. Я действительно чувствую себя намного лучше, чем месяц назад», – сказал Мусиала в интервью Sky Sport после игры.