  • «Кан поехал бы на ЧМ со сломанными рукой и ногой. Джамал пока не в лучшей форме, но прогрессирует». Компани о совете Оливера хавбеку пропустить чемпионат мира
Компани о словах Кана про Мусиалу: он бы был на ЧМ со сломанными рукой и ногой.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на слова Оливера Кана про Джамала Мусиалу.

Ранее бывший вратарь мюнхенцев и сборной Германии заявил про немецкого хавбека: «Ему стоит отказаться от участия в ЧМ. Если я чувствую, что что-то в моей игре не так, тогда нужно работать над собой, чтобы снова быть готовым».

«Джамал Мусиала пока не в лучшей форме, но это нормально. Он прогрессирует. Пожалуйста, будьте терпеливы с ним, он на правильном пути. Это выступление стало шагом в правильном направлении.

Однажды я видел Оливера Кана на тренировке. Это было невероятно. Он отправился бы на чемпионат мира со сломанными рукой и ногой. Это комплимент», – смеясь сказал Компани после матча с «Санкт-Паули» (5:0).

Мусила, отметившийся в игре голом, подчеркнул, что не читал точную цитату Кана.

«Я определенно хочу поехать на чемпионат мира. Моя цель – максимально помочь команде до конца сезона, а затем сделать то же самое для национальной команды.

Это был хороший матч, я все больше включаюсь в игру и забил гол. Я доволен своей игрой. Каждая минута, которую я получаю, полезна для меня.

Я сделал шаг вперед, но мне еще многое предстоит сделать. Я действительно чувствую себя намного лучше, чем месяц назад», – сказал Мусиала в интервью Sky Sport после игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
90% футбольных ветеранов во всех странах одинаковые походу
Ехать конечно нужно, форму набирает, хотя и с трудом, травма была очень тяжёлая. Видно, что рефлексы пострадали, ухудшилась пластика, мяч отскакивает, чего никогда не было. Но ничего, терпение и труд всё перетрут.)
Материалы по теме
Кан советует Мусиале отказаться от ЧМ: «Если я чувствую, что в моей игре что-то не так, нужно работать, чтобы снова быть готовым»
10 апреля, 08:14
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
1 минуту назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем